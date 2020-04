GRONINGEN – In de hal van het appartementencomplex “De Jakobijn”, in het Ebbingekwartier in Groningen werkt kunstenaar Maria Madelon van Velthoven op dit moment aan een groot schilderij.

Maria Madelon is een zzp’er wiens klus in coronatijd niet is afgezegd. In de hal van het appartementencomplex “De Jakobijn”, in het Ebbingekwartier in Groningen werkt ze op dit moment aan een groot schilderij.

Ingezonden

Foto’s: Sijtze Veldema