Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 16 april 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

ZONNIG EN WARMER

Door een hogedrukgebied boven de Noordzee is er vandaag weer veel zon, met af en toe meer hoge bewolking. De lucht is droog, er komt een zwakke tot matige noordoostenwind op gang, en de maximumtemperatuur is vanmiddag 18 graden.

Morgen is het niet veel anders met veel zon en een noordoostenwind, maar de temperatuur valt iets lager uit: maximum morgenmiddag rond 16 graden.

In het weekend is de wind oost tot noordoost en ook dan is het overwegend zonnig. Het wordt ’s middags ongeveer 18 graden, ’s nachts zijn de minima 3 tot 5 graden. Zelfs na het weekend is er weinig verandering met veel zon en voorlopig dus ook droog weer.