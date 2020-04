STADSKANAAL – Op dinsdag 21 april is het zover: de voorrangskruising aan de Navolaan / Continentenlaan, bij het busstation, is klaar.

De werkzaamheden aan de nieuwe voorrangskruising bij het busstation zijn halverwege januari 2020 gestart. Vanwege goede weersomstandigheden heeft aannemer Avitec de kruising eerder kunnen afronden dan gepland. Hiermee is de laatste fase van de Aanpak Verkeersplan afgerond. Donderdag 23 en vrijdag 24 april zal de aannemer nog een deel van de Navolaan, tussen de Continentenlaan en Amerikalaan, asfalteren. Na het asfalteren is vanaf zaterdag 25 april het hele centrum van Stadskanaal bereikbaar voor alle verkeer.

Afronden werkzaamheden

Avitec gaat de werkzaamheden rondom de Aanpak Verkeersplan verder afronden. Daarom is een klein gedeelte van de Navolaan, tussen de Continentenlaan en Amerikalaan, afgesloten op donderdag 23 en vrijdag 24 april in verband met asfalteringswerkzaamheden. De omleidingen staan duidelijk aangegeven met verkeersborden. Het Beneluxplein (o.a. Jumbo Froukje Sloot) is deze dagen wel te bereiken via de nieuwe voorrangskruising.

Na het asfalteren van de Navolaan gaat de aannemer de omleidingswegen verwijderen. Het verkeer zal hier geen tot weinig hinder van ondervinden. De route voor de lijnbus die nu over het Gandhiplein ligt en de aangelegde weg naar het Beneluxplein worden dan verwijderd.

Aanpak Verkeersplan

In 2019 is gestart met de Aanpak Verkeersplan. Zo zijn de kruisingen bij de Aziëlaan, Europalaan en het Liliënthalplein allemaal omgebouwd tot rotondes waar fietsers voorrang hebben of voorrangskruisingen die zorgen voor een goede doorstroming van het verkeer om het centrum. Voor fietsers loopt er nu een fietsstraat recht door het centrum. Hier krijgen fietsers alle ruimte krijgen en auto’s zijn in één richting te gast op deze fietsstraat.

Het verkeersplan sluit aan bij het project Centrumvernieuwing waarin de gemeente samenwerkt met verschillende partners om het centrum van Stadskanaal aantrekkelijker te maken. Het project wordt in verschillende fasen uitgevoerd om te voorkomen dat het hele centrum in één keer “op de kop” staat. Zo blijft het centrum altijd goed en veilig bereikbaar. Samen maken we werk van het centrum! Meer informatie?www.centrumvernieuwing.nl

Ingezonden