Biblionet Groningen maakt eigen voorleesserie: Boekenroosje

GRONINGEN – Bij Biblionet Groningen is voorlezen altijd een feestje! Nu de Groningse bibliotheken tijdelijk gesloten zijn, heeft Biblionet Groningen een eigen voorleesserie gemaakt. Maak kennis met Boekenroosje.

Boekenroosje is een klein meisje dat aan de rand van het Sprookjesbos woont. Hele dagen zit ze voor haar huisje te lezen in haar sprookjesboek. Op een dag is het dikke boek van Boekenroosje uit. Wat moet ze nu? Ze besluit om het Sprookjesbos in te gaan. Op zoek naar nieuwe verhalen…

Boekenroosje is een creatie van Biblionet Groningen. De verhalen zijn geschreven door Jolanda Robben en de illustraties zijn gemaakt door Jeroen Bouland. Van alle verhalen is nu een voorleesserie gemaakt voor peuters en kleuters.



Op www.biblionetgroningen.nl/boekenroosje vind je de voorleesvideo’s van de eerste delen. Boek 3, ‘Verdwaald in het sprookjesbos’, is beschikbaar vanaf maandag 20 april. Daarnaast vind je op de website ook gratis spelletjes en werkbladen die je thuis kan downloaden.

Fragment uit Boekenrooje

Boekenroosje liep in het bos. Opeens begon het vreselijk te waaien. Boekenroosje keek naar de lucht, maar er was geen wolkje te zien. De zon scheen nog steeds. Waar komt die wind vandaan? Boekenroosje ging op zoek en ontdekte al snel een klein huisje. Voor het huis stond een grote wolf. Hij blies zo hard als hij kon. Boekenroosje liep naar hem toe.

“Wat ben je aan het doen?”, vroeg Boekenroosje. De wolf schrok van het kleine meisje dat plotseling naast hem stond.

“Eh, ik…” De wolf kwam niet uit zijn woorden. “Ik… eh…ik help…JA!…ik hélp de 3 biggetjes.”

Boekenroosje keek naar het huisje en zag daar 3 biggetjes angstig voor het raam staan. Ze keek naar de wolf die zo onschuldig mogelijk probeerde te kijken. “Echt waar?”, vroeg Boekenroosje. Ze wist niet of ze de wolf moest geloven.

“Echt waar!” zei de wolf snel. “De biggetjes hebben een nieuw huisje en ik kijk of het stevig is.” Boekenroosje keek naar het stenen huis. Het zag er stevig uit.

“Zal ik je helpen?” vroeg Boekenroosje. De wolf knikte gretig. Samen bliezen ze zo hard als ze konden. PFFFFF!!! Maar het huisje bleef staan.

“Wat fijn,” zei Boekenroosje opgewekt, “Het huisje is heel stevig. Daar zullen de 3 biggetjes vast blij mee zijn.”

De wolf was niet blij. “Wacht maar,” zei hij boos, “Ik kom terug en dan zijn de 3 biggetjes van mij!”. Boekenroosje zwaaide de boze wolf na en liep toen naar de deur van het huisje. “Doe maar open,” zei ze tegen de 3 biggetjes. “Jullie zijn veilig…”

