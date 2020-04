Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 17 april 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

ZONNIG MAAR NIET WARM

Het is ook vandaag zonnig met alleen wat hoge bewolking, maar het is niet heel warm, met een stijging van temperatuur van 8 naar 16 graden. En daarbij staat een matige noordoostenwind.

Dit weekend blijft het droog en vrij zonnig, maar morgen is er wat meer bewolking. Wel zal het iets warmer zijn want het wordt morgenmiddag 17 a 18 graden. Zondag gaat daar 1 of 2 graden vanaf, met een flinke oostenwind. Maar het is zondag wel weer zonnig.

Dat is het ook volgende week, want er blijft een stevig hogedrukgebied boven Noorwegen en Zweden. Het blijft tot ver in de volgende week ook droog, met middagtemperaturen tussen 16 en 19 graden.