Deze zomer geen Swingin’Groningen

GRONINGEN – Het bestuur van Swingin’ Groningen heeft op de dag van de deadline een bericht naar de gemeente en provincie gestuurd dat Swingin’ Groningen, op de geplande data 11,12 en 13 juni 2020, niet doorgaat. Een moeilijk besluit waarbij het bestuur tot het laatste moment heeft gewacht op berichtgeving vanuit de overheid.

Ondanks dat Swingin’ Groningen buiten de regeling van 1 juni valt heeft het bestuur van Swingin’ Groningen haar verantwoordelijkheid genomen en mede op basis van de berichtgeving uit de laatste persconferentie om het jaarlijks terugkerende cross-over jazz festival niet te organiseren. Het is onmogelijk om in de setting van Swingin’ Groningen al dansend in de zon, een biertje of wijntje drinkend met vrienden, kennissen of collega’s te genieten van de muziek met in het achterhoofd de 1,5 meter afstand.

Er is nog gekeken naar alternatieven, naar de mogelijkheid om het festival voor één keer, net als jaren geleden, te organiseren in september/oktober van 2020. De inschatting is dan dat de situatie vergelijkbaar zal zijn aan die in juni. Waar er nu ook geluiden opgaan dat landen als Spanje, Italië, Engeland en Amerika luchthavens (gedeeltelijk) dichthouden in de zomermaanden. Naast het feit dat bezoekers uit het buitenland niet naar Swingin’ Groningen kunnen komen geldt dit ook voor de internationale artiesten met name uit eerder genoemde landen die jaarlijks optreden op de podia van Swingin’ Groningen. Een andere optie was om het festival in een andere setting, met landelijke en lokale artiesten, veelal binnen te organiseren. Ook voor een binnenprogramma is er nog veel onzekerheid op 10,11 en 12 juni en september en loopt de organisatie tegen praktische problemen aan. Hoe komen de bandleden naar Groningen tijdens Corona? En hoe houden we 1,5 meter afstand?

De muzikanten, sponsoren, partners en alle andere betrokkenen zijn op de hoogte gebracht van het nieuws. Veelal teleurgestelde reacties, maar met begrip voor de situatie. Er is geen andere keus. Zonde, want er stond weer een mooi programma klaar. Een programma zoals de bezoeker dat van de organisatie gewend is. Met artiesten uit binnen- en buitenland verspreid over meerdere buitenpodia op de vrijdag- en zaterdagavond midden in het centrum van Groningen. Met ook dit jaar weer diverse muziekstromen en cross-overs als funk, soul, groove en andere muziekstromen die allemaal zijn ontstaan vanuit de jazz. Met daarnaast een talentstage, The Northern European Jazz Talent Contest, The Local Pre Round en het project StadsKabaal. Zodat we Jazz in the City weer tot leven kunnen brengen.

Op naar 2021 – overleg met partners, sponsoren en betrokkenen Swingin’ Groningen werkt in overleg met de Gemeente, provincie en haar partners en sponsoren toe naar een succesvolle 26e editie in 2021: misschien wel een grotere editie dan afgelopen jaren! De programmacommissie benadert de geplande acts voor 2020 voor 2021. Suggesties voor het programma in 2021? Laat het Swingin’ Groningen weten via de socials!

Veel sponsoren en partners van Swingin’ Groningen zijn horeca gerelateerd. Het gaat om News Café, Goudkantoor, The Blokes, Twister, Café De Brouwerij, Het Concerthuis, Grand Café Time Out, Gusto Wine & Bar, Buckshot Café, Grand Café Groningen, Café Soestdijk, De Negende Cirkel en Eetcafé De Stadtlander. Help ze waar mogelijk! Ga er heen zodra het weer kan en koop alvast de vouchers die voor de horeca zijn aangemaakt! Zodat ze “heelhuids” uit de Coronacrisis komen en samen met de organisatie weer de podia in de stad kunnen realiseren.

Ingezonden