Hulp bij de belastingaangifte voor Groningers krijgt telefonisch doorgang

GRONINGEN – Voor 1 mei moet bijna iedereen in Nederland de jaarlijkse belastingaangifte invullen. Groningers die daar wel wat hulp bij kunnen gebruiken, konden tot voor kort terecht in de bibliotheek. Maar vanwege de coronacrisis zijn alle belastingspreekuren in de bibliotheken van Biblionet Groningen geannuleerd. Voor mensen die nu in de problemen komen omdat ze er zelf niet uitkomen, bieden Biblionet Groningen en haar regionale samenwerkingspartners een alternatief.

Mensen die hulp nodig hebben bij het invullen van hun belastingaangifte of bij het aanvragen van uitstel, bijvoorbeeld omdat ze er niet uitkomen op digitaal vlak, kunnen bellen met de klantenservice van Biblionet Groningen. Het telefoonnummer is: 088 50 61 900. Tijdens dit gesprek worden naam, telefoonnummer en woonplaats genoteerd. Vervolgens worden de mensen teruggebeld en digitaal of telefonisch verder geholpen bij de aangifte of bij het aanvragen van uitstel.



Biblionet Groningen en haar regionale samenwerkingspartner hopen zo dat er zo weinig mogelijk mensen tussen wal en schip raken, nu de echte spreekuren in de bibliotheek niet kunnen doorgaan.

Ingezonden