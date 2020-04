Meer lucht voor ziekenhuizen van Treant

STADSKANAAL, EMMEN, HOOGEVEEN – Treant zorggroep speelde in de afgelopen weken maximaal in op de extra zorgvraag die corona (het Covid-19 virus) aan de organisatie stelt. Zowel de drie ziekenhuizen als de zeventien zorgcentra hebben alle zeilen bij moeten zetten. Veel afspraken werden afgezegd. Nu kunnen sommige afspraken weer opnieuw ingepland gaan worden.

Treant richtte in Emmen speciale corona-afdelingen in bij het ‘Scheper ziekenhuis’. Zoals een compleet afgeschermde verpleegafdeling met momenteel 18 bedden, die kan worden opgeschaald tot 42. Op dit moment liggen daar de laatste dagen rond de 10 mensen. Ook is er een observatieafdeling voor mensen die wachten op de uitslag van hun test. Dat zijn er meerdere op een dag. Gelukkig blijkt al een tijd dat 90% daarvan geen corona heeft. Daarnaast pasten we de Intensive Care-capaciteit aan, zodat we tot 20 mensen tegelijk kunnen helpen voor de meest intensieve (beademde) zorg.

De ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen zijn naast de aanpassingen in Emmen beschikbaar gebleven voor de ‘gewone’ ziekenhuiszorg. En in het verzorgingscentrum ‘De Horst’ in Emmen maakten we een veilige plek voor speciale corona-herstelzorg voor ouderen. En voor spoedzorg hebben we altijd plek gehouden.

Uitgestelde behandelingen

Om alle nodige corona-aanpassingen snel te kunnen doorvoeren, zijn er in de afgelopen maand veel niet-dringende afspraken en operaties uitgesteld. Dit was nodig om zorgpersoneel en vooral ook de schaarse persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapjes, brillen, schorten) vrij te spelen voor de coronazorg. Het gebrek aan die spullen was ook de reden dat we de bezoekregelingen moesten aanpassen. Gelukkig zijn er snel (bij de 1,5 mtr passende) contactvormen ontstaan. Zo hebben we ook gemerkt dat soms telefonisch contact tussen dokter en patiënt prima kan werken.

Veel coronapatiënten

Het was allemaal geen overbodige luxe, want Treant heeft vele tientallen coronapatiënten per dag uit de regio en van ver daarbuiten een plek moeten geven. We zijn terughoudend geweest in het communiceren van exacte aantallen, want het verschilt per dag. En we willen niet dat mensen, die aan onze zorg zijn toevertrouwd, zichzelf als een ‘nummer’ terug zien in de media zonder dat ze daar hun goedkeuring aan hebben kunnen geven.

Opnieuw inplannen ‘gewone’ zorg

Ook al hebben we onze handen er nog steeds vol aan, we zien dat we ruimte krijgen om weer veilig te beginnen met alle afspraken die we vanuit de Treant-ziekenhuizen hebben moeten afzeggen. Drenthe en Zuidoost-Groningen zijn tot nu toe gelukkig (in verhouding tot sommige andere delen van het land) een massale uitbraak van Covid-19 bespaard gebleven. Treant was, is en blijft in staat om mee te ademen met een eventuele toename van corona in de regio of elders.

We kunnen nu echter wel weer opnieuw beginnen met het oproepen van iedereen in ons verzorgingsgebied wiens afspraak door corona afgezegd moest worden. Met al die mensen nemen we in de komende weken contact op.

