Nieuw apparaatje helpt bij eenzaamheid en dagelijkse bezigheden

REGIO – Door de coronamaatregelen zijn veel mensen aan huis gekluisterd. Vooral zelfstandig wonende ouderen voelen zich hierdoor somber, zijn eenzaam en zitten met vragen of hebben hulp nodig bij de dagelijkse bezigheden. Voor die mensen stelt Zorggroep Meander Ledenvereniging de Direct-contact-knop beschikbaar. Een nieuw apparaatje waarmee men met één druk op de knop direct een van de ledenadviseurs aan de lijn krijgt.

De ledenadviseur denkt mee en adviseert over ondersteuning. Bijvoorbeeld op het gebied van maaltijdservice, boodschappen, apotheek. De ledenadviseur weet raad, kent de weg in de zorg en lokale omgeving en zoekt naar een passende oplossing.

Direct contact

De knop werkt eenvoudig en kan overal in huis gebruikt worden. De ledenadviseur is op werkdagen bereikbaar van 8.30 – 18.00 uur. Daarna kan de knop worden doorgeschakeld naar naasten. De knop is gratis voor leden. Aanvragen kan via 088 – 383 20 00 of ledenvereniging.nl/contactknop.



Gemak en ontspanning thuis

Zorggroep Meander Ledenvereniging biedt advies en toegang tot betrouwbare diensten, zelfhulpmodules en online platforms. Voor leden is dat vaak gratis of met korting. Die producten en diensten bieden juist in deze tijd van het coronavirus gemak en ontspanning. Zoals maaltijdvoorziening aan huis, online programma’s om mentaal en fysiek fit te blijven, matrasreiniging en vervangende mantelzorg. De producten en diensten die juist nu kunnen helpen zijn te vinden op ledenvereniging.nl/corona.

Met videodeurbel verzekerd van anderhalve meter afstand

Ook introduceert de ledenvereniging binnenkort de Ring-deurbel. Een ideale oplossing nu men anderhalve meter afstand moet houden. Met deze slimme bel kan men via de app op de telefoon kijken wie er voor de deur staat. Ook wanneer je niet thuis bent. Men kan met elkaar videobellen en zo op afstand contact hebben.

Voorbereiding op wmo-gesprek gemeente

Vanwege het coronavirus zijn alle evenementen en bijeenkomsten van de ledenvereniging tot 1 juni geannuleerd of vinden op een later moment plaats. Alle huisbezoeken van de ledenadviseurs van de ledenvereniging zijn opgeschort. Wel kan men door (beeld)bellen contact hebben met de ledenadviseur. Bijvoorbeeld voor de voorbereiding van een keukentafelgesprek met de gemeente. Tijdens dit gesprek bereidt men samen met de ledenadviseur het gesprek met de wmo-consulent van de gemeente voor om zo beslagen ten ijs te komen.

Ingezonden