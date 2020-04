Zingend tegen eenzaamheid in Winschoten

WINSCHOTEN – Een aantal dames heeft een spontane actie opgezet en is gaan zingen bij verzorgingshuizen.



Henriette Hoiting-Waalkens is de initiatiefneemster. Ze heeft via een vriendinnengroep en Facebookberichtjes een mooi groepje op de been te gebracht, om samen bewoners van verzorg- en verpleeghuizen een anti-eenzaamheidsserenade te brengen. Dit uiteraard met inachtneming van de 1,5 meter regel en alle andere voorschriften.



Afgelopen woensdag was de eerste editie. Omdat het vrij kort dag was, werden er “maar” zeven keeltjes bereid gevonden hun klanken ten gehore te brengen. Dit werd door de bewoners in grote dank aanvaard. Een enkeling waagde zelfs een dansje! De dames zongen op verschillende plaatsen bij Old Wolde en bij het Vondelhuys.



Er zijn plannen voor een volgend optreden. Hiervoor worden nog meer stemmen gezocht. Je hoeft hiervoor niet per se te kunnen zingen of toonvast te zijn, enthousiasme en plezier weegt het zwaarst. Het repertoire bestaat uit Hollandse Evergreens.

Aanmelden liefst via messenger bij de initiatiefneemster. https://www.facebook.com/henriette.waalkens

Ingezonden door Anita Meis