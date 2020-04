Geen publiek bij dodenherdenking gemeente Midden-Groningen

MIDDEN-GRONINGEN – Door de coronamaatregelen kan de Dodenherdenking op maandag 4 mei 2020 op de 19 plaatsen in de gemeente Midden-Groningen niet op de traditionele wijze doorgaan. Het is een belangrijk moment voor veel mensen, een moment om gepast bij stil te staan. De gemeente komt daarom samen met haar 4 mei comités met een alternatief programma.

Programma

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei vraagt aan heel Nederland om op 4 mei de vlag thuis de hele dag halfstok te hangen ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers en vraagt alle blazers in Nederland om het signaal Taptoe vanuit huis mee te spelen.



De lokale 4 mei comités van Midden-Groningen leggen iets voor 20.00 uur een krans bij de monumenten (op alle 19 plekken in de gemeente waar normaal de herdenking plaatsvindt). Hier mag geen publiek bij aanwezig zijn. Van de comités zijn alleen de mensen aanwezig die er functioneel moeten zijn (met een maximum van 5 personen) en zij houden 1,5 meter afstand. De lokale 4 mei comités blijven tijdens de 2 minuten stilte bij het monument.

In plaats van een speech bij het monument, zendt de gemeente na 20.00 uur een vooraf opgenomen speech van burgemeester Adriaan Hoogendoorn uit via youtube. De integrale tekst van de speech publiceert de gemeente op haar website, deelt de gemeente via de sociale media-kanalen en wordt geplaatst in de lokale huis-aan-huiskrant De Regiokrant.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn zegt over 4 mei: “Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij de Nederlandse oorlogsslachtoffers: burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. De Tweede Wereldoorlog heeft honderdduizenden Nederlanders het leven gekost. Deze slachtoffers herdenken we op 4 mei in het bijzonder. Het is en blijft belangrijk om stil te staan bij het leed dat de Tweede Wereldoorlog heeft veroorzaakt. Deze slachtoffers zijn overleden door veel verschillende gebeurtenissen tijdens de oorlog, en ook erna vielen er nog slachtoffers als gevolg van de oorlog door verwondingen en/of trauma’s. Gebeurtenissen die bij de overlevenden en nabestaanden in het geheugen gegrift staan. Herdenken, opdat we dit onrecht nooit vergeten. Herdenken, om herhaling te voorkomen. Daar zijn wij met z’n allen verantwoordelijk voor.

Bron: Gemeente Midden-Groningen

(Midden-Groningen is sinds 1 januari 2018 een gemeente bestaande uit de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde in de Nederlandse provincie Groningen. De gemeenten zijn samengegaan in het kader van de gemeentelijke herindeling in de provincie Groningen 2013-2018.)