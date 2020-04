DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Tussen woensdagmiddag en donderdagochtend is een poging tot inbraak gedaan bij een bakkerij aan de Hagebuttenweg in Meppen. De daders probeerden de toegangsdeur te forceren. Toen dit niet lukte gingen ze er zonder buit vandoor.

Donderdagavond is om 22.50 uur brand geweest bij een boerenbedrijf aan de Flutmunde in Meppen. Hierbij raakten twee personen gewond. Ook kwamen bij de brand meerdere paarden om het leven.

De brand ontstond door nog onbekende oorzaak in de paardenstal. Vier van de vijf bewoners konden de aangrenzende woning zelfstandig verlaten. De vijfde bewoner werd door de brandweer van Meppen uit de woning gehaald. De twee gewonden werden met rookgasvergiftiging naar een ziekenhuis gebracht.

De paardenstal raakte volledig verwoest. Hoeveel paarden daarin stonden was vanmorgen nog niet bekend. De schade aan het gebouw bedraagt zo’n drie ton.

Lathen

Donderdagmorgen raakte om half elf bij een ongeval op de Hermann-Kemper-Straße een 96 jarige inwoner van Lathen zwaargewond. Het slachtoffer zag een tegemoetkomende vrachtwagen over het hoofd, toen hij met zij n Mercedes de Hermann-Kemper-Straße overstak. Hij werd met zware verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend bleef de 69 jarige vrachtwagenchauffeur uit Haren ongedeerd. De schade wordt op 8.000 euro geschat.

Emsland, Grafschaft Bentheim

Gisteren moest de politie meerdere keren in actie komen voor personen die zich niet aan de corona noodverordening hielden. Er werd meerdere keren een gebiedsverbod opgelegd.

In Lingen zat een groep personen, die niet tot een huishouding behoorden, bij elkaar alcohol te consumeren en in Aschendorf was een samenscholing van een groepje jongeren. Soortgelijke voorvallen waren er ook in Papenburg, Schüttorf en Bad Bentheim.

Aan de Abbemülen in Meppen beëindigde de politie een barbecuefeestje en aan de Nagelshof, eveneens in in Meppen, kreeg een groep personen een gebiedsverbod opgelegd omdat ze gezamenlijk shisha zaten te roken.

Haren

Gisteren is tussen 12.15 en 12.45 uur op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Rütenbrocker Straße in Haren een geparkeerde groene Opel Omega aangereden. Hierbij raakte de Opel aan de bestuurderszijde beschadigd. De schade wordt op 700 euro geschat. De veroozaker is doorgereden.