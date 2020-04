Motorrijder verongelukt bij Haren

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 18 april 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

STABIELE PERIODE

Het blijft voorlopig droog en overwegend zonnig, want door een sterk hogedrukgebied boven Noorwegen is het heel stabiel voorjaarsweer. Wel is er vandaag af en toe bewolking door een zwakke verstoring boven het midden en zuiden van het land, maar buien hebben wij niet. Het wordt ook een stuk warmer dan gisterenmiddag, met maxima vanmiddag van 18 a 19 graden.

Morgen is het sowieso zonnig, dan is het 17 a 18 graden en vannacht daalt het tot rond 4 graden. Daarbij is er morgen een matige oostenwind.

Na het weekend blijft het in ieder geval tot donderdag zonnig, eind van de week kan de kans op een bui gaan toenemen. De middagtemperatuur is volgende week 18 tot 20 graden.