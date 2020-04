Brandweer druk met diverse branden in Groningen en Drenthe

GRONINGEN, DRENTHE – De brandweer is vanmiddag en vanavond uitgerukt naar diverse branden.

Bij De Punt heeft de brandweer van Eelde om half vijf een dakbrand bij Hotel Café Restaurant Trefpunt aan de Groningerstraat geblust. Er raakte niemand gewond. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.

(Foto’s: Van oost Media)

Aan de Nijkampenweg in Emmen woedde rond tien over zeven brand in een stukje bos. Naar verluidt was het afval dat brandde. Brandstichting wordt niet uitgesloten.

Iets na half acht rukte de brandweer van Borger uit naar een buitenbrand aan de Steenhopenweg in Drouwen.

De brandweer van Hoogezand bluste in het Drevenbos aan de Kielsterachterweg om iets na acht uur een voederbak voor pony’s die daar in het bos grazen.

Aan de Molenlaan in Nieuw Buinen wist de brandweer van 2e Exloërmond rond kwart over acht een beginnende bosbrand in de kiem te smoren.

De brandweer van Ter Apel en de hoogwerker van brandweer Stadskanaal zijn om kwart over negen uitgerukt voor een schoorsteenbrand bij een woning aan de Kloosterveenweg in Ter Apel.