Brandweer redt ree van de verdrinkingsdood in Oude Pekela

OUDE PEKELA – Vanmorgen rond acht uur zagen omstanders een ree zwemmen in het Pekelderhoofddiep ter hoogte van de H. Hindersstraat. Hierop werd de brandweer gealarmeerd. Gewapend met waadpakken kwam brandweer Nieuwe Pekela ter plaatse.



Het beestje liet zich niet gemakkelijk vangen en zwom in korte tijd enkele honderden meters weg. Nadat de brandweerlieden een lijn hadden gespannen kon de ree niet verder zwemmen, maar wist desondanks toch te ontsnappen.

De ree was daarna zichtbaar uitgeput waardoor de tweede vangpoging gemakkelijker ging. Het beest werd naar de kade gedirigeerd, waarna het met enige moeite uit het water kon worden gehaald. Op de kade raakten de brandweermannen verstrikt in een zwaar gevecht met de ree, althans als we onderstaande foto’s bekijken.



Met een deken werd de ree enigszins weer warm gemaakt en niet veel later vrijgelaten in een weiland.

Tekst en foto’s: Dennie Gaasendam/DGFotografie

www.denniegaasendam.nl