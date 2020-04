Brandweer Stadskanaal blust autobrand aan de Overijsselselaan

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 19 april 10.00 uur. Door Jules Gernaerdt

ZONNIGE WEEK

Er is deze week een groot en sterk hogedrukgebied boven Noorwegen en Zweden, en die blokkade zorgt tot minimaal donderdag voor vrijwel onbewolkt weer. Sowieso is het vandaag heel zonnig met hooguit enkele kleine stapelwolken. De maximumtemperatuur is 17 graden, de wind is matig uit oost tot noordoost, meestal windkracht 3.

Morgen is er meer wind en het is sterk drogend weer, maar niet heel warm: maximum ook morgenmiddag maar 16 a 17 graden. Minimum vannacht rond 2 graden.

Dinsdag tot donderdag zijn dus ook zonnig, en dan wordt het 18 tot 21 graden. Vrijdag komt er wat bewolking en volgend week is het ook koeler, met kans op een bui.