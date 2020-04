DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Aschendorf

Zoals u al op deze site kon lezen vloog gistermiddag rond vijf uur bij Aschendorf een natuurgebied van 40.000 vierkante meter in brand. Het vuur werd bestreden door 300 brandweerlieden van diverse korpsen uit de omgeving. Zij kregen hulp van lokale boeren die met hun giertanken water naar het gebied brachten.

In de avond laaide het vuur door de sterke wind weer op. Maar ook toen wisten de brandweerlieden de vlammen onder controle te krijgen. De bewoners van de Birkenallee, die gistermiddag uit voorzorg hun woningen moesten verlaten, konden terugkeren naar huis.

Op dit moment zijn er nog 200 brandweerlieden in het gebied om ook de laatste gloeiende en oplaaiende vuurtjes te blussen. De Birkenallee is tussen de Guthofstraße en de straat genaamd Bethlehem afgesloten.

Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is nog steeds gaande.

Emsland, Grafschaft Bentheim

Ook gisteren controleerde de Duitse politie of mensen zich aan de noodverordening vanwege de uitbraak van het coronavirus hielden. Weer werd een aantal bekeuringen en gebiedsverboden uitgeschreven.

Dit was het geval in Herzlake, waar een groep jongeren zich ’s avonds ophield bij een speeltuin. In Lingen greep de politie op meerdere locaties in toen groepjes mensen bij elkaar zaten te drinken. Ook werden bekeuringen uitgedeeld op een skatebaan en om twintig over één werd een eind gemaakt aan een barbecuefeest aan de Pfartannen in Lingen.

Op verschillende plaatsen werden boetes uitgedeeld aan jongeren die samenschoolden op parkeerplaatsen. Ook werd proces-verbaal opgemaakt aan drie jeugdigen die niet tot dezelfde huishouding behoren, maar wel samen in een auto zaten.