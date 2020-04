Motorrijder zwaargewond bij ongeval Papenburg

PAPENBURG – Bij een ongeval op de Lüchtenburg in Papenburg is vanmorgen een motorrijder zwaargewond geraakt.

Vanmorgen zijn om kwart voor negen op de Lüchtenburg in Papenburg een motorrijder en een automobiliste met elkaar in botsing gekomen. De motorrijder werd door de 58 jarige automobiliste over het hoofd gezien toen zij linksaf de Schwarzenbergweg wou inslaan. Op dat moment was de eveneens 58 jarige motorrijder bezig haar in te halen.

Bij de daarop volgende aanrijding raakte de motorrijder zwaargewond.