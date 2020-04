Aanpak corona-overtredingen Heemtuin Muntendam

MUNTENDAM – Met een gezamenlijke en strikte benadering gaan de gemeente Midden-Groningen, stichting De Heemtuin, het jongerenwerk, de toezichthouders (BOA’s) en de politie de overlast en vernielingen in de Heemtuin in Muntendam terugdringen, ook in het licht van de corona-maatregelen die onder andere groepsvorming verbieden en 1,5 meter afstand houden verplicht stellen.



Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: “Het is zeer kwalijk en ongewenst dat er toch dit soort incidenten plaatsvinden, ondanks de duidelijke regels en richtlijnen. Met een gezamenlijke aanpak zullen we daar paal en perk aan stellen. De tijd van waarschuwen is echt voorbij en dat houdt in dat er direct bekeuringen uitgedeeld zullen worden op basis van extra controles.”



In de afgelopen weken zijn er diverse groepen jeugd samen geweest. Hierbij is geconstateerd dat er meer dan 4 mensen bij elkaar waren, er vernielingen zijn aangericht, dat er in het openbaar vuur is gestookt en dat er veel rommel is achtergelaten.



Oproep

De inzet van de samenwerkende partijen is erop gericht om de Heemtuin voor het dorp, de medewerkers en de bezoekers bruikbaar en veilig te houden. Daarvoor is ook de hulp van de inwoners van Muntendam nodig. De inwoners van Muntendam wordt met klem gevraagd de politie te bellen als er groepen jeugd zich ophouden in de Heemtuin. Hetzelfde geldt voor andere onregelmatigheden in de Heemtuin of elders in het dorp.



Burgemeester Hoogendoorn doet een oproep aan de inwoners van Muntendam: “Laten wij gezamenlijk met u als dorpsbewoners optrekken om dit mooie gebied in Muntendam te behouden waar het voor bedoeld is en zo deze overlast te stoppen.”

Ingezonden