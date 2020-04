Eerste volledig online editie van NightHunt, de jacht op jong gitaartalent gaat gewoon door

GRONINGEN, DRENTHE – In tegenstelling tot vele andere activiteiten, gaat de Gronings-Drentse jacht op jonge gitaartalent NightHunt deze zomer wél door. De ‘zoektocht naar ongekend gitaartalent’ vindt voor het eerst volledig online plaats. Deelnemers van de NightHunt Online Edition strijden om een prachtige hoofdprijs: een akoestische Eastman gitaar.

Vanwege de coronacrisis vindt deze vierde editie van de talentenjacht voor jeugdige gitaristen plaats op het wereldwijde web. De eerste drie edities werden nog live gehouden in Veendam. “We hebben er lang over nagedacht en hebben gelukkig een opzet gevonden die het mogelijk maken dat de NightHunt kan doorgaan”, vertelt Albert Boddema van LEO Music & Audio in Stadskanaal, die de gitaartalentenjacht samen met stichting Bogdike organiseert en die de hoofdprijs beschikbaar stelt. “We hopen dat de online editie eenmalig is en dat we volgend jaar weer gewoon voor publiek kunnen spelen. Maar dit leek ons voor nu een uitstekend alternatief.”

Hoofdprijs: een gitaar

De winnaar van deze wint niet alleen voor zichzelf een splinternieuwe Eastman-gitaar, om de muziekeducatie te steunen stelt LEO Music & Audio ook een gitaar beschikbaar voor de muziekdocent of -school van de winnaar. “Wij vinden het ontzettend belangrijk dat jeugdig muzikaal talent zich blijft ontwikkelen”, zegt Boddema. “Juist nu je vanwege de ‘intelligente lockdown’ vele andere activiteiten niet kunt ondernemen, is het een uitgelezen kans om je gitaar (vaker) op te pakken. Dit willen wij stimuleren met de NightHunt Online Edition.”

Hoe doe je mee?

Wie mee wil doen, mag niet ouder zijn dan 20 jaar en moet uit Groningen of Drenthe komen. Gitaristen doen mee door van het spelen van hun favoriete gitaarnummer een filmpje te maken en te uploaden op www.nighthunt.nl . Boddema: “Het mag een cover zijn of een eigen nummer, met akoestische gitaar of elektrisch. Zolang het enthousiasme van de gitarist er maar vanaf straalt.” Het nummer mag solo, met een backing-track of met een band opgenomen worden. In dat laatste geval moet op de film duidelijk te zien zijn dat de bandleden anderhalve meter afstand van elkaar houden tijdens het spelen. Via een stemsysteem op de website wordt de uiteindelijke winnaar van een akoestische Eastman gitaar gekozen.

Gitaardocenten

De organisatie van de online NightHunt wil contact leggen tussen docenten en jonge gitaristen. “Als (lokale) muziekwinkel vinden we het belangrijk om muziek maken onder jongeren te stimuleren. We willen laten zien dat er ook tijdens deze coronacrisis genoeg opties zijn om samen muziek te maken en dat gitaarles gewoon mogelijk is”, licht Boddema toe. Daarom worden gitaardocenten uitgenodigd om op www.nighthunt.nl filmpjes te uploaden waarin zij hun favoriete gitaarnummer spelen of bijvoorbeeld een korte tip of trick uitleggen: “Denk bijvoorbeeld aan hoe je je gitaar het best kan opnemen met je telefoon, hoe je thuis het best kan blijven oefenen of hoe je die ene bekende riff of solo moet spelen. Het doel van de filmpjes van de gitaardocenten is om deelnemers aan de NightHunt over de lijn trekken om mee te doen of om een beter filmpje te maken.”

De winnaar van de NightHunt Online Edition wordt bekendgemaakt op 19 juni en wie mee wil doen, kan zijn of haar opname tot 1 juni insturen via www.nighthunt.nl . Daar zijn ook de voorwaarden te vinden.

