Huisartsen en medisch specialisten Treant starten digitaal meekijkconsult

REGIO – Sinds kort kunnen huisartsen in de regio digitaal de medisch specialisten van Treant consulteren. Zo kunnen huisartsen laagdrempelig en eenvoudig overleggen met de medisch specialist over een patiënt. Vanwege de uitbraak van het coronavirus is de invoering versneld mogelijk gemaakt. Huisartsenzorg Drenthe (HZD), de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC), Treant Zorggroep, softwareleverancier Topicus en de zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Menzis werken hierin nauw samen.

Treant doet er alles aan om de voortgang van de zorg voor patiënten te garanderen. De digitale consultatie voor huisartsen is daarbij een belangrijk middel. Huisartsen bellen normaal vaak met de medisch specialist, maar nu kan het ook via het digitale meekijkconsult. Met het digitale meekijkconsult stelt de huisarts via een beveiligde omgeving een vraag aan de medisch specialist van Treant over een patiënt. Het kan zijn dat de huisarts advies wil over het wel of niet verwijzen naar het ziekenhuis, de aanpassing van de medicatie, de beoordeling van een foto, enzovoort. De medisch specialist adviseert terwijl de huisarts hoofdbehandelaar blijft.

Zo kan worden voorkomen dat bij relatief eenvoudige vragen een patiënt wordt verwezen naar het ziekenhuis. Dat is een groot voordeel voor de patiënt: gezien de maatregelen rondom het coronavirus een dubbel voordeel. Als blijkt dat de patiënt toch een verwijzing naar het ziekenhuis nodig heeft, zal dat bovendien gerichter zijn.

