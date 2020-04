Kinderen van basisscholen in Westerwolde online aan de slag met de E-waste Race

WESTERWOLDE – Kinderen van basisscholen in Westerwolde kunnen de komende tijd door middel van een online programma thuis aan de slag met de E-waste Race. Ze leren onder andere dat elektrisch afval niet thuishoort in de prullenbak.

Heb jij elektrisch afval? Grote apparaten zoals een televisie of koelkast kun je vaak op laten halen door de leverancier. Maar je kunt het ook wegbrengen naar Renewi in Ter Apel of de milieustraat in Vriescheloo. Lukt dit niet? Je kunt het ook eens per maand door de gemeente laten ophalen.

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op www.westerwolde.nl/apparaten-laten-ophalen

Bron: Gemeente Westerwolde