DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Gisteren is tussen twaalf en vier uur ’s middags een poging tot inbraak gedaan bij het gebouw van de schuttersvereniging Bokeloh. De daders staakten hun poging toen zij een raam aan de achterzijde van het gebouw niet konden forceren en ook niet konden ingooien. Er werd dan ook niets gestolen, maar wel voor 400 euro schade aangericht.

Twist, Meppen

Gisteravond controleerde de politie om half elf op de Zollstraße in Twist een 32 jarige automobiliste. Zij bleek kleine hoeveelheden van verschillende soorten verdovende middelen bij zich te hebben. Een speekseltest wees uit dat ze onder invloed van amfetamine verkeerde.

De vrouw werd voor een bloedproef meegenomen naar het ziekenhuis in Meppen. Daar bood zij hevig verzet. Daarbij raakte een 24 jarige agente gewond aan haar schouder. De verdachte werd vervolgens meegenomen naar het politiebureau. Zij zal zich later voor diverse delicten moeten veantwoorden.

Sögel

Vanmorgen zijn bij een brand in een twee onder een kap woning aan de Hellkamp in Sögel tien katten omgekomen. De brand, die woedde in de aanbouw van de woning, werd om half zes door de buren ontdekt. Zij belden de brandweer, die snel ter plaatse was. De bewoonster werd met rookvergiftigingsverschijnselen naar een ziekenhuis gebracht. Voor haar dieren kwam alle hulp te laat. De schade wordt op 120.000 euro geschat. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand.

Bingum

Gistermiddag waarschuwde een buurtbewoner de brandweer omdat een woning in Bingum vol rook stond. De brandweer is de woning binnengegaan en heeft de bewoner in veiligheid gebracht. Hij ging ter controle naar een ziekenhuis.

In de woning bleek een vuilnisemmer in brand te staan. Het vuur was binnen enkele minuten geblust.

Surwold

Vanmiddag zijn bij een ongeval op de Hauptstraße in Surwold twee personen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde om 12.40 uur. Een 29 jarige man uit Nederland kwam door onbekende oorzaak met zijn VW Golf op de verkeerde weghelft terecht en botste daar frontaal tegen een tegemoetkomende Dacia, die werd bestuurd door een 55 jarige man uit Esterwegen. Hierbij kwam de Dacia op de zijkant terecht.

Beide bestuurders werden gewond naar een ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Lingen

Vanmiddag heeft een 34 jarige man in het centrum van Lingen meerdere personen met een mes bedreigd. Hij liep in de Marienstraße rond twaalf uur met een getrokken mes op een 26 jarige fietser af en maakte stekende bewegingen. De fietser bleef ongedeerd en waarschuwde de politie.

Die heeft na een zoekactie de man in de Friedrichstraße opgepakt. Het mes had hij in de bosjes gegooid. Hij ontkende iets met de zaak te maken te hebben, maar tijdens zijn vlucht zou hij meerdere personen, waaronder een moeder met haar kind, met het mes hebben bedreigd. De politie zoekt getuigen.

Weener

Gistermorgen werd de politie om zeven uur gealarmeerd voor een inbraak bij een supermarkt aan de Mühlenstraße in Weener. Toen zij bij de discounter aankwamen bleek de toegangsdeur geforceerd te zijn. Een 25 jarige man uit Weener stond in de buurt van de kassa’s. Hij stopte diverse levensmiddelen en tabakswaren in een aantal zakken.

De dader werd meegenomen naar het politiebureau in Leer. Hij bleek onder invloed van alcohol te verkeren (1.37 promille). Nadat zijn gegevens waren vastgelegd werd de man weer op vrije voeten gesteld.