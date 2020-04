Nieuw filmpje: The making of VR project Klooster Ter Apel nu online

TER APEL – Er is een nieuw filmpje van The making of van het VR project Klooster Ter Apel online.

Ondanks de Coronamaatregelen wordt er momenteel hard gewerkt aan de nieuwe beleving van het Museum Klooster Ter Apel. In het project Klooster Ter Apel in Virtual Reality (een tijdreis van 5 vijf eeuwen) wordt een innovatief educatief bezoekersprogramma ontwikkeld. De Kloosterenclave, zoals deze er vijf eeuwen geleden moet hebben uitgezien, wordt in Virtual Reality (VR) nagebouwd.

Klooster Ter Apel in VR, “The making of” deel 2.

Ten behoeve van de communicatie zijn van het project inmiddels twee korte “making of” films geproduceerd. Deel 2 is nu online, die is te zien via YouTube.

Speciale webpagina

Om iedereen goed op de hoogte te houden van de voortgang van het project is er een speciale webpagina gemaakt: https://www.kloosterterapel.nl/nl/virtualreality

Daarop staat o.a. de trailer van de speelfilm, het projectplan en het eerste en tweede deel van ‘ The making of’. Er zullen in het verdere verloop nog twee delen volgen. Een deel eind augustus die zich vooral zal richten op de filmopnames en een deel eind december die zal gaan over de afronding, oplevering en opening van het project.

Fondsen

Het project is eind 2020 gereed en wordt mede mogelijk gemaakt door: Rabobank Zuid en Oost Groningen, Mondriaanfonds, Stichting J.B. Scholtenfonds & H.S. Kammingafonds, VSB fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Gebroeders Hessefonds, Provincie Groningen en Emmaplein Foundation.

Ingezonden