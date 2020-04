Talent in Opleiding organiseert de ‘Woningsspelen’

REGIO – Naar aanleiding van de ontwikkelingen omtrent het coronavirus werden de Koningsspelen in heel Nederland, welke vrijdag 17 april plaats zouden vinden, afgelast. Paula Walter en Thijs de Vries van Talent in Opleiding Almere hebben, in samenwerking met Hbo-student Sportkunde Tim de Vries, een creatieve manier gevonden om kinderen alsnog uit te dagen om een dag in beweging te komen; de Woningsspelen.

Op Koningsdag, maandag 27 april, organiseren Thijs en Paula via de Facebookpagina en Instagrampagina van Talent in Opleiding de Woningsspelen. Van 09:00 tot 18:00 wordt er elk uur een filmpje online gezet met sportieve activiteiten die kinderen thuis na kunnen doen. Thijs de Vries, organisator van het evenement vertelt: “Mijn doel is om zoveel mogelijk kinderen op een leuke manier in beweging te krijgen. Natuurlijk vonden we het jammer dat de Koningsspelen niet door konden gaan, maar we hebben alle zeilen bijgezet om de kinderen op een andere manier een leuke dag te bezorgen.”



Als buurtsportcoach Almere Buiten-Oost is Paula Walter nauw betrokken bij sport- en spelactiviteiten voor kinderen. Op dit moment is sporten in de buurt steeds lastiger, waardoor kinderen op deze manier toch uitgedaagd worden om te bewegen. Alle kinderen, maar zeker ook volwassenen, kunnen meedoen met de Woningsspelen. De deelnemers maken daarnaast elk uur kans op een prijs, dus doe mee!

Ingezonden