85.000 euro subsidie voor drie innovatieve Groningse bedrijven

GRONINGEN, ZUIDBROEK, LEEK – De provincie Groningen gaat drie mkb-bedrijven uit Groningen, Leek en Zuidbroek ondersteunen bij hun innovatieve en duurzame investeringen. De investeringen door A&F Interieur, Team2 Interieurbouw en Prefab Strobouw in nieuwe machines zorgen ervoor dat de bedrijven hun concurrentiepositie behouden én verbeteren. In totaal komen er veertien arbeidsplaatsen bij en geven we 85.000 euro subsidie.Tekst persbericht.

A&F Interieur investeert in magazijnrobot

A&F Interieur uit Groningen is gespecialiseerd in maatwerkmeubiliair voor de medische sector. Het interieurbedrijf krijgt bijna 35.000 euro subsidie voor de aanschaf van een volautomatisch magazijnsysteem. De magazijnrobot zorgt ervoor dat het beheer en klaarzetten van materialen sneller en efficiënter plaatsvindt. Met de verdere digitalisering van het productieproces en de hogere productkwaliteit verwacht A&F zijn concurrentiepositie te verbeteren. Verwacht wordt dat het aantal banen bij A&F Interieurbouw binnen drie jaar zal stijgen van 15 naar 22. Het bedrijf kreeg eerder subsidie voor de investering in een lamineermachine.

Kwaliteitsimpuls bij Team2 Interieurbouw

Team2 Interieurbouw uit Leek ontwikkelt en produceert op maat gemaakte meubels voor de particuliere en zakelijke markt. De onderneming wil stappen maken in automatisering en verdere professionalisering en investeert daarom in een volautomatisch bewerkingscentrum, dat kan zagen, frezen en boren. De provincie ondersteunt de investering met een subsidie van bijna 40.000 euro. De machine levert meubelonderdelen bijna kant-en-klaar af en met een hogere kwaliteit. De productiesnelheid neemt hierdoor toe. Ook is de machine energiezuiniger, veiliger en nauwkeuriger waardoor er minder afval is. Het meubelbedrijf verwacht met de investering nieuwe markten aan te boren en de omzet te verhogen. Naar verwachting komen er vijf nieuwe banen bij in dit kleine, maar groeiende interieurbedrijf.

Prefab Strobouw breidt uit naar daken en vloeren

Prefab Strobouw uit Zuidbroek krijgt ruim 10.000 euro subsidie voor de investering in een innovatieve productielijn voor vloeren en daken van groene bouwmaterialen. Deze dak- en vloerelementen moeten net als de gevels bestaan uit stro en hout. Met de nieuwe machine is de timmerfabriek de eerste in Nederland die op grotere schaal stro inblaast bij prefab huizenbouw. De werkgelegenheid zal door de investering toenemen met twee arbeidsplaatsen. Het bedrijf kreeg eerder subsidie voor de investering in een productielijn voor gevelelementen.

Innovatief en Duurzaam MKB

De subsidies komen uit de regeling Innovatief en Duurzaam MKB, onderdeel van Groningen@Work, het programma economie en arbeidsmarkt van de provincie Groningen. Met deze regeling stimuleert de provincie Groningen innovatie, duurzame ontwikkeling en werkgelegenheid bij het regionale bedrijfsleven.

