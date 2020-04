Cutterzuiger Susanna II haalt slib uit het Ruiten Aa kanaal en het Bourtangerkanaal

WESTERWOLDE – Omdat het Ruiten Aa kanaal en het Bourtangerkanaal te ondiep zijn, is Waterschap Hunze en Aa’s eind maart begonnen met baggeren.

Het Ruiten Aa kanaal en het Bourtangerkanaal zijn door ophoping van slib en modder niet meer diep genoeg voor de recreatievaart. Daarom wordt een laagje van de bodem gehaald. Dit is ook goed voor de doorvoer van water.

Tijdens dit baggerwerk legt het waterschap op verschillende plekken natuurvriendelijke oevers aan. Het gaat totaal om 3,7 km. Een deel van de bagger gebruiken ze voor de aanleg van deze oevers.

Bijzonder aan dit project is dat het om ruim 27 kilometer gaat. Dit is een enorme afstand, met een enorme hoeveelheid bagger.

Het baggerwerk gebeurd met een zogenaamde cutterzuiger, de Susanna II van het bedrijf Verboon Maasland. De cutterzuiger, ook wel snijkopzuiger genoemd, maakt met zijn roterende snijkop materiaal van op de bodem los (snijden of ‘cutting’). Onder de snijkop zit de zuigmond, een aanzuigopening die via een zuigbuis in directe verbinding staat met een of meerdere grote centrifugaalpomp (en). Door het vacuüm ter plaatse van de aanzuigopening wordt het losgesneden materiaal opgezogen. De zuigbuis is gemonteerd op een ladder waar ook de snijkop aan vastzit. Als het mengsel door de pomp is gegaan verlaat het de zuiger via een zwanenhals en via drijvende leidingen richting het stort. (Bron: Wikipedia, klik hier voor meer info)

Meijco van Velzen maakte vandaag onderstaand filmpje en foto’s