Digitaal Bevrijdingsconcert Sellingen 5 mei 2020

SELLINGEN – Het Comité 75 Jaar Bevrijding Sellingen zendt dinsdag 5 mei een gevarieerd digitaal Bevrijdingsconcert uit.



Zoals eerder al aangegeven, heeft het Comité 75 Jaar Bevrijding Sellingen moeten besluiten het geplande Bevrijdingsconcert op 5 mei a.s. in de MFA “De Zuides” af te gelasten i.v.m. de overheidsmaatregelen in de strijd tegen het Coronavirus.



Het Comité 75 Jaar Bevrijding Sellingen (samengesteld uit beide kerken) had i.s.m. het Chr. Dameskoor “Animamea” en de Chr. Muziekvereniging “Jeduthun” een feestelijk concert samengesteld, uiteraard ook als eerbetoon aan de Poolse en Belgische bevrijders.

Oud-strijders, hun familie, de ambassadeurs van België en Polen en de burgemeester van de gemeente Westerwolde waren uitgenodigd om in Sellingen Bevrijdingsdag te komen vieren. We hopen het concert op een nader te bepalen datum in hun aanwezigheid alsnog te kunnen geven.



Om het belang van onze vrijheid en onze democratie te benadrukken willen we Bevrijdingsdag 2020 niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom heeft het Comité, een gevarieerd digitaal Bevrijdingsconcert samengesteld, dat zal worden uitgezonden op dinsdagavond 5 mei a.s. om 19.30 uur via een link op de website van de Hervormde Gemeente te Sellingen: https://hervgemsellingen.nl/ Het programma van het concert kunt u t.z.t. eveneens via genoemde website downloaden.



Op deze manier hopen we op afstand, maar met elkaar verbonden, in dankbaarheid stil te staan bij de bevrijding in 1945 en 75 jaar vrijheid in Nederland.



Met vriendelijke groeten,

Het Comité 75 Jaar Bevrijding Sellingen,

Berend de Boer, Geesje Fokkens, Gerlinde Heun, Berend Maarsingh en Mineke Sinnema