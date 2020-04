Gamechangers: houd jongeren weg bij cybercrime

NEDERLAND- Speciale games moeten helpen jongeren uit de cybercriminaliteit te houden.

Vandaag start de campagne ´Gamechangers´, waarbij jeugd tussen 12 en 18 jaar voor online uitdagingen komt te staan. Via deze uitdagingen leren ze cybercrime te herkennen en wordt geprobeerd te voorkomen dat zij (onbedoeld) dader worden.

De coronacrisis zorgt ervoor dat jongeren noodgedwongen thuiszitten en meer online zijn. Bij dit laatste bestaat het gevaar dat ze iets strafbaars gaan doen. ´Jongeren zijn online maar een klik verwijderd van cybercrime´, waarschuwt Floor Jansen van het politieteam High Tech Crime. ´Verveling ligt op de loer. Jongeren zijn dan geneigd grenzen op te zoeken. Onderzoek* wijst uit dat een op de zes jongeren tussen de 12 en 17 jaar wel eens een cyberdelict heeft gepleegd, bewust of onbewust. In de leeftijdsgroep 16 – 17 jaar is dit zelfs 33 procent. Het gaat dan bijvoorbeeld om hacken, phishing en DDoS-aanvallen. Als je verkeerde dingen doet, begeef je je mogelijk (onbewust) op het criminele pad. De politie wil jongeren helpen van dat pad weg te blijven.´

Vier uitdagingen

Om die reden is ´Gamechangers´ begonnen. Wie de site bezoekt kan zijn of haar online talenten verder ontwikkelen in vier uitdagingen. Door de challenges leren jongeren hun vaardigheden op een veilige manier te testen en waar mogelijk te verbeteren. Tegelijkertijd doen ze kennis op over wat wel en niet strafbaar is op internet. Met het aangaan van de challenges zijn prijzen te winnen, zoals een politie-experience.

Oog voor de jongeren thuis

Floor Jansen: ´De huidige crisis is een lastige periode, zeker ook voor jongeren. Verveling kan toeslaan en dan kunnen vervelende dingen ontstaan. We hebben ook oog voor de jongeren thuis en proberen hen te wijzen op welke plekken waar zij veilig hun vaardigheden kunnen testen. Via Gamechangers helpen we hen op weg.´

Ook wijkagenten gamen mee. Op meerdere plekken spelen ze al tegen jongeren. Het idee hierachter is om in contact te komen met jongeren en hen te weerhouden van het plegen van criminaliteit. Dit initiatief sluit aan op het idee achter Gamechangers.



De campagne Gamechangers is een initiatief van de politie. Zij voert het uit in samenwerking met Deloitte (de Hacklab challenges | Hackazone), WeFitter (de WeFitter challenge), ESL (de Gamechangers FIFA Cup) en Stichting Hack in the Class (Hack in the Class).

