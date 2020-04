Geen Week der Besten dit jaar

VLAGTWEDDE – Onvermijdelijk. Met pijn in ons hart moeten we jullie mededelen dat ook de Week der Besten dit jaar geen doorgang kan en mag vinden. Zojuist is namelijk bekend gemaakt dat alle evenementen tot 1 september verboden zijn.

Hiermee kunnen de leuke plannen en ideeën voor deze editie de ijskast in. Alle voorbereidingen ten spijt. Maar wat in het vat zit verzuurt niet. Volgend jaar gaan we er met elkaar extra van genieten!

We staan achter het ‘voorzichtigheid is beter dan spijt achteraf’ verhaal van onze minister. Het is zaak dat we als samenleving dit virus onder controle krijgen. Een evenement waarbij veel mensen samenkomen is nog te risicovol.

We wensen tot slot iedereen veel sterkte in deze onzekere periode. In het bijzonder onze samenwerkingspartners waaronder de ondernemers, horecabedrijven, kermisexploitanten en artiesten.

Blijf naar elkaar omkijken en help elkaar daar waar mogelijk.

You’ll never walk alone.

Bestuur Week der Besten