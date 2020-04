DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Lathen

Tussen vrijdagavond en zaterdagmiddag zijn vanaf de Altwahn in Lathen drie bijenkasten, met daarin bijenvolken gestolen. De totale waarde wordt op 900 euro geschat.

Meppen

Zondagnacht is ingebroken bij het kantoor van een bouwmaterialenhandel aan de Schützenhof. De daders braken een raam open en gingen er met een laptop ter waarde van 1.000 euro vandoor.

Lähden

Door onbekende oorzaak is gisteravond een stuk bos (500 vierkante meter) aan de Clemenskoppel in brand gevlogen. Door adequaat ingrijpen van de brandweer was het vuur snel onder controle. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan.

Esterwegen

Gistermiddag is in het veen bij de zogenaamde “Esterweger Dose” een bulldozer in brand gevlogen. Dit gebeurde tijdens het afgraven van het veen (turf). De bestuurder wist het vuur voor het grootste deel zelf te blussen. De brandweer heeft de zaak verder afgeblust. Over de hoogte van de schade is niets bekend.

Emsland/Grafschaft Bentheim

Gisteremiddag heeft de politie in Uelsen een groep personen bekeurd die zich niet aan de coronamaatregelen hield. Zij zaten samen te barbecueën. Gisteravond kreeg aan de Konrad-Adenauer-Ring in Lingen een groepje van drie personen een boete omdat ze geen 1.5 meter afstand van elkaar hielden. Ook in Schüttorf werden om die reden boetes uitgedeeld aan een groep van vijf jonge mannen.