Nieuwe beelden zendmastenbranden in Opsporing Verzocht

NEDERLAND – Ook afgelopen week werd bij zendmasten brand gesticht. In de zoektocht naar de daders worden dinsdag 21 april in Opsporing Verzocht nieuwe beelden van brandstichting getoond.

De beelden zijn onder andere van de brand op zaterdag 18 april in Amsterdam. Daar werd brand gesticht bij een mast op een parkeergarage aan de Van Bleiswijkstraat. In de vorige uitzending van het tv-programma waren beelden van een brand in Groningen te zien. Op vrijdag 10 april sprenkelde een man vloeistof uit een jerrycan bij een mast, vervolgens tonen bewakingsbeelden dat hij de vloeistof aanstak. De aandacht van Opsporing Verzocht leverde toen meerdere interessante tips op.

De afgelopen weken waren op meerdere plekken in het land zendmastbranden. Dit soort branden kunnen er onder meer voor zorgen dat het noodnummer 112 minder goed of zelfs niet bereikbaar is.

De onderzoeken worden gedraaid door de eenheden waar de branden woedden en de Dienst Landelijke Recherche. De rechercheurs roepen via Opsporing Verzocht de hulp van het publiek in.

Ook wordt in het programma vanavond aandacht besteed aan een inbraak in Leek en de diefstal van het schilderij De Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar van Vincent van Gogh. Dit schilderij was door het Groninger Museum uitgeleend aan het Singer museum in Laren en werd begin maart gestolen.

Uitzending en herhaling

Opsporing Verzocht is dinsdag 21 april vanaf 20.30 uur te zien op NPO1. De herhaling wordt woensdag 22 april rond 16.30 uur uitgezonden op NPO2.

Volgende week dinsdag begint het programma om 21.30 uur.