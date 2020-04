Pagefestival wil line-up doorschuiven naar 2021

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 21 april 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

AANHOUDEND ZONNIG EN DROOG

Er is tot en met donderdag nog maar bar weinig verandering, want het blijft onbewolkt en daarmee ook erg droog: de vochtigheid daalt vanmiddag tot ongeveer 25%. De temperatuur stijgt tot rond 18 graden en de wind speelt een belangrijke rol: er is windkracht 4 tot 5, bij vlagen windkracht 6.

Morgen is het iets warmer en wordt het 19 a 20 graden. De wind is misschien een fractie minder sterk maar blijft nog windkracht 4 tot 5. Het blijft overigens zonnig.

Donderdag is dat ook zo en ook dan is het rond de 20 graden, vrijdag draait de wind naar het noorden en dan zakt het terug tot ongeveer 15 graden. Met die noordenwind komt er ook bewolking van de Noordzee. Daardoor kunnen er in het komende weekend ook een paar kleine buien gaan vallen.