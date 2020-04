Subsidie Gebroeders Hesse Fonds

TER APEL, SELLINGEN, VLAGTWEDDE – De Stichting Gebroeders Hesse Fonds subsidieert culturele activiteiten in het gebied Ter Apel, Sellingen en Vlagtwedde.

De Stichting Gebroeders Hesse Fonds subsidieert culturele activiteiten uit de opbrengsten van de nalatenschap van de heer Hesse. Onder culturele activiteiten wordt onder meer verstaan:

amateuristische kunstbeoefening

archeologie

historisch onderzoek

culturele uitvoeringen (muziek/toneel/cabaret)

beeldende kunst

tentoonstellingen

monumenten

Bij voorkeur worden instellingen en groepen gesubsidieerd en geen personen.

Subsidie aanvragen

Jaarlijks vindt er een subsidievergadering van het bestuur plaats in de maand mei. Van 1 april tot 1 mei kunt u voor die vergadering uw subsidieaanvraag indienen. Meer informatie hierover vindt u op de website van het Hesse Fonds. In overleg met het secretariaat is het soms mogelijk buiten deze reguliere subsidievergadering om een verzoek tot financiële ondersteuning in te dienen. Dit geldt met name voor projecten die omwille van de tijd niet kunnen wachten tot mei. Heeft u een aanvraag ingediend? Dan ontvangt u hierover voor 1 juni bericht.

Coronavirus

Vanwege de huidige situatie is de jaarlijkse subsidievergadering doorgeschoven, waardoor wij de termijnen in 2020 hebben verlengd. U kunt nu tot 1 juni 2020 uw subsidieaanvraag indienen! Via de website van het Hesse Fonds wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang in de afhandeling van alle subsidieaanvragen.

Geschiedenis Hesse Fonds

Meer informatie over de geschiedenis van het Hesse Fonds en hun doelstelling vindt u hier.

Bron: Gemeente Westerwolde