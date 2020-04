Vierde stemronde “De beste elf van de v.v. Westerwolde” loopt

VLAGTWEDDE – Maandag 20 april is de vierde stemronde voor de verkiezing van “De best elf van de v.v. Westerwolde” van start gegaan. Via Facebook van de vereniging kan er gestemd worden op de beste linker centraleverdediger (oftewel in een ouder systeem de voorstopper) uit de geschiedenis van de club.



Afgelopen week was het binnen de verkiezing van “De beste elf van de v.v. Westerwolde” de beurt aan de rechter centraleverdediger (laatste man). Een “nominatiecommissie”, bestaande uit vijf personen met een lang verleden bij de v.v. Westerwolde, had de week daarvoor namen van verschillende centraleverdedigers aangedragen. Geert Santing, Corrie Wesselink, Andries Looden, Rik te Velde en Henk Zuurman rolden als top-5 uit de bus.

Na 66 stemmen (wat door de organiserende commissie als een mooi aantal wordt beschouwd) bleek dat Geert Santing (foto) van deze vijf de meeste stemmen had verzameld en dus de plaats als rechter centraleverdediger in het elftal gaat innemen. Mooi voor de familie Santing te zien dat Geert middels deze postume nominatie een plaats in de beste elf van de v.v. Westerwolde krijgt toebedeeld.

De volledige uitslag van deze tweede stemronde was:

Geert Santing (68,2 % van de stemmen)

Rik te Velde (28,8 % van de stemmen)

Andries Looden ( 1,5 % van de stemmen)

Corrie Wesselink ( 1,5 % van de stemmen)

Henk Zuurman ( 0,0 % van de stemmen)



Iedere week gaat het dus om een bepaalde positie in het elftal. Deze week gaan we dus verder met de verkiezing van de linker centraleverdediger. Na het tellen van de nominaties bleek dat de namen van de volgende vier spelers het vaakst werden genoemd:

Ewald Kuiper – Was in de jaren ‘90 in zondag 1 jarenlang een solide voorstopper / centrale verdediger die veelvuldig mee opkwam en z’n goaltje meepikte.

Andries Looden – Een redelijk technische speler, die de eerste jaren in de spits stond en veelvuldig scoorde, maar als voorstopper / centrale verdediger een harde persoonlijkheid was. Kon medespelers uitermate goed op scherp stellen.

Edwin Bakker – Jarenlang een vaste kracht in de verdediging van zaterdag 1. Was een stijlvolle speler met een goede techniek, goede passing en goed overzicht.

Leo Teuben – Speler die altijd veel inzet en passie etaleerde en op meerdere plaatsen binnen een team inzetbaar was. Kreeg op 9 juni 2013 na 25 jaar in zondag 1 een mooie afscheidswedstrijd aangeboden.



Alle overige genoemde spelers kregen één nominatie en doen niet mee in de stemronde. Tot en met zondag 26 april heeft men dus de tijd om een stem op de beste linker centraleverdediger van Westerwolde uit te brengen. We hopen en rekenen er enigszins op dat er weer massaal wordt gestemd (zie link hieronder). In de week van 27 april komt dan de beste linksback aan bod.

https://forms.gle/Huiwv4ogdGVVDrwG7

Ingezonden