Jaap Velema: “Raad gemeente Westerwolde heeft geoefend in het digitaal vergaderen, maar het is second best”

Op de vraag van presentator Oscar Bolsenbroek aan de burgemeester of er nog veranderingen te melden waren wat betreft de corona perikelen in onze gemeente was het antwoord kort en bondig: “nee”. Volgens burgemeester Jaap Velema houden de inwoners van de gemeente zich aan de regels die zijn opgelegd door het RIVM.

De inhoud van de persconferentie van Premier Mark Rutte lag volgens de burgemeester een beetje in de lijn der verwachtingen. Over drie weken mogen de scholen in het basisonderwijs stapsgewijs weer open. Een gedeelte van de scholen valt onder de verantwoording van de gemeente, de rest hoort bij Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG). Wethouder van onderwijs Wietze Potze staat in nauw contact met zijn collega-wethouders van andere gemeenten. Zij brainstormen over de wijze waarop het opengaan van de scholen op een verantwoorde wijze kan plaats vinden. De burgemeester is blij dat de scholen ook zelf de ruimte krijgen hierover met voorstellen te komen.

Tot dusver zijn er nog geen meldingen geweest van besmettingen met het coronavirus in het AZC Ter Apel. Ook daar wordt volgens de burgemeester de 1,5 meter afstandsregel toegepast. Voordeel is dat op het terrein meerdere woonunits zijn, waartussen veel ruimte zit.

Op het terrein is een GGD-post gevestigd. Hier wordt de gezondheid van de bewoners nauwlettend in de gaten gehouden. Ze worden o.a. gescreend op tbc en nu ook op corona. Bij een verdachte situatie gaat een persoon in quarantaine. Burgemeester Velema vertelde dat er zich zo’n verdachte situatie heeft voorgedaan. Na een quarantaine periode en meerdere tests bleek dat deze persoon (personen) niet besmet was (waren) met het coronavirus. Mocht dit wel het geval zijn geweest was (waren) deze persoon (personen) overgeplaatst naar een speciale opvang elders in het land.

Gisteren heeft de gemeenteraad geoefend in het digitaal vergaderen. Dit om volgende week dinsdag op de online raadsvergadering goed beslagen ten ijs te komen. De test verliep goed, maar het is second best, vertelde Jaap Velema. Het blijft een aantasting in de basis van het democratisch vergaderen. Onderwerpen waarvan de besluitvorming nog even uitstel kan verdragen komen dan ook nog niet aan bod.

Op de agenda van de raadsvergadering van 28 april staat dan ook maar één onderwerp en dat is het zonnepark in Sellingerbeetse. De vergadering is te volgen via Radio Westerwolde en via Youtube, aanvang 20.00 uur. Klik HIER voor meer informatie.

Het spreekrecht is vervangen door inzendrecht. U kunt uw bijdrage per mail indienen bij de griffie. Uw bijdrage wordt toegevoegd aan de vergaderstukken. Wilt u gebruik maken van het inzend-/spreekrecht? Stuur uw bijdrage dan uiterlijk maandag 27 april 2020 voor 12.00 uur naar griffie@westerwolde.nl. Wilt u naast het inzendrecht ook inspreken tijdens de digitale raadsvergadering? Neem dan dinsdag 28 april 2020 voor 12.00 uur telefonisch contact op met de griffie via 0599-320220.