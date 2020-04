Korte politieberichten uit de grensstreek Duitsland (Update)

DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Vanmiddag is om 14.30 uur een 63 jarige automobilist het Mittelkanal ingereden. De man reed op de Vosseberg en kwam door onbekende oorzaak in de berm en vervolgens in het kanaal terecht. Hij wist zelfstandig uit de auto te klauteren. De man raakte niet gewond. De auto is door een berger uit het water getakeld.

Regio Nordhorn

De Duitse politie gaat in het grensgebied extra controleren op de snelheid van motoren. Vorig jaar vonden daar 40 ongevallen plaats waarbij motorrijders waren betrokken. Twaalf personen liepen zware verwondingen op. Het afgelopen weekend waren er twee ongevallen met dodelijke afloop. Daarnaast gaat de politie automobilisten controleren op het gebruik van telefoons tijdens het rijden.

Geeste

Gistermiddag raakte om drie uur op een terrein aan de Georg-Klasmann-Straße 100 kub turfvezels in brand. Door de harde wind breidde het vuur zich uit naar tien paletten met turven. Het vuur werd bestreden door de brandweer van Geeste, Twist en Haren. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.

Dörpen

Tussen vrijdagavond zes uur en zaterdagochtend elf uur is ingebroken bij een meubelzaak in het industriegebied Süd in Dörpen. De daders gingen er met een televisie vandoor. Ook werd een poging gedaan om de kluis open te breken. De schade bedraagt enkele honderden euro’s.

Weener

In een boerderij aan de Hörnhusen in Weener is gistermiddag om tien over vijf een meterkast in brand gevlogen. De brandweer van Weener had de brand snel onder controle. Ten tijde van de brand was er niemand in de woning aanwezig.