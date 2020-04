Visie van Angelique over het werken in woonvoorzieningen voor kwetsbare mensen

REGIO – Angelique (achternaam bij redactie bekend) heeft een visie geschreven over het werken in woonvoorzieningen voor kwetsbare mensen.

Hierbij haar bericht:

Ondanks alle corona-gedoe blijf ik nadenken en heb ik een visie geschreven, welke ik de moeite waard vind om te introduceren. Het gaat over het werken tijdens deze coronaperiode in woonvoorzieningen voor ouderen en andere kwetsbare doelgroepen, zoals gehandicapten.

Het besmettingsrisico tussen het personeel en de bewoners is groot. Het personeel loopt in en uit het gebouw en komt daarbuiten met meerdere personen, waaronder het gezin, in aanraking. Ze kunnen dan het virus overdragen. In de visie van Angelique gaat het personeel (op vrijwillige basis) in ploegendienst werken, 4 dagen op, 4 dagen af, op voorwaarde dat er voldoende beschermende artikelen aanwezig zijn en dat er wordt getest.

Praktisch gezien gaat dan een verzorgende of begeleider vier dagen intern. Je hebt dan samen met je team 4 x 24 uur de zorg voor de bewoners. Mocht onder deze bewoners iemand zijn die besmet is met corona dan wordt dit team aan het eind van dat blokje getest. Niemand wil het virus mee naar huis nemen en ook niet van huis naar het werk. Het team wordt ook voor aanvang van de 4×24 uurs dienst getest.

Volgens Angelique staan verzorgers en begeleiders op deze manier met een geruster hart aan de bedden en kunnen ze bijdragen aan het minimaliseren van verdere besmettingen binnen deze kwetsbare doelgroepen. Met name nu over drie weken de scholen weer open gaan is het risico voor besmettingen van kind naar ouders die in de zorg werken groter.