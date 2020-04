Zandhappen in Westerwolde

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 22 april 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

VANDAAG NOG ZONNIG

Er is ook vandaag een flinke oostenwind en dus is het opnieuw droog en heel zonnig. De temperatuur klimt geleidelijk en komt in de namiddag uit rond 20 graden.

Morgen begint het ook met veel zon, en dan is er maar een matige oostenwind. Morgenavond draait de wind naar noordoost tot noord. Dan komt er wat bewolking opzetten, en vrijdag is er daarna ook minder zon. De temperatuur klimt morgen nog naar 21 a 22 gaden, maar vrijdag is het maximum maar 18 graden.

In het weekend wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het blijft droog, pas midden volgende week is er kans op buien. Maximum dit weekend rond 17 graden, na het weekend weer iets hoger.