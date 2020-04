Borg Westerwolde viert 10-jarig jubileum

TER APEL – Begin april vierde locatie Borg Westerwolde van Zorggroep Meander haar 10-jarig bestaan. Door de maatregelen rondom het coronavirus konden veel geplande festiviteiten helaas niet doorgaan, maar toch hebben we deze mijlpaal zo feestelijk mogelijk gemaakt. De bewoners werden verrast met een draaiorgel en natuurlijk een gebakje bij de koffie. In dit artikel blikken we terug op tien jaar Borg Westerwolde. Het woonzorgcentrum biedt een kleinschalige woonvorm en wordt mede dankzij de toegewijde medewerkers al een aantal jaar op rij erg hoog beoordeeld op Zorgkaart Nederland.

Een bijzonder moment: op 1 april 2010 stapt Marga Heins, Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV’er), na 25 jaar te hebben gewerkt in het Professor Tundlerhuis, samen met bewoners het nieuwe gebouw “Borg Westerwolde” binnen. De bewoners nemen een grote tas met allerlei persoonlijke spullen mee.

Even wennen aan kleinschalig wonen

De zestig bewoners, verdeeld over tien woningen, wennen snel aan het nieuwe gebouw. Het gebouw biedt een vorm van kleinschalig wonen. Dat geeft de bewoners, die allemaal een vorm van dementie hebben, rust en overzicht. In de huiskamers worden iedere dag de kleren van de bewoners gewassen en gekookt door de medewerkers. Zo wordt er een huiselijk gevoel gecreeërd. Door het kleinschalig wonen wordt familie zoveel als mogelijk gestimuleerd om mee te helpen met koken, wassen, koffie inschenken of activiteiten.

Voor de medewerkers was de kleinschaligheid tien jaar geleden wel even wennen, geeft Marga aan: “De medewerkers gingen van een grootschalige woonvorm waarin ze veel contact hadden met collega’s naar kleinschalig waar ze vaak zelfstandig werken. Dat heeft jaren geduurd om aan te wennen, het vergt een verandering in de visie van je team. Je wilt graag de medewerkers en de familie betrekken bij de verzorging van de bewoner. Inmiddels denkt iedereen enthousiast mee.”

Relaxen op de camping

Eén van de voorbeelden van mogelijkheden binnen Borg Westerwolde is de vaste campingplek die het zorgcentrum heeft bij Moekesgat. Daar staat een caravan met uitzicht op het meer waar de medewerkers en bewoners in de zomer geregeld heen wandelen. Familie is daar natuurlijk ook welkom. “Het is maar een kwartiertje wandelen en we zitten daar dan een hele dag. Dat is heel gezellig met zo’n grote groep!” vertelt Marga. “Inmiddels, na 10 jaar, kennen we de mogelijkheden van kleinschalig wonen en denken we steeds verder. Zo hebben we de ruimte om dingen te ondernemen en de diepere wensen van bewoners uit te voeren. Dat past heel mooi bij ons idee van kwalitatieve zorg.”

Draaiorgel en gebak

Er was een hele feestweek gepland om het 10-jarig bestaan van Borg Westerwolde te vieren. Vanwege de coronamaatregelen kon dat niet doorgaan. Gelukkig kwamen de bewoners en medewerkers helemaal in de feeststemming met een draaiorgel voor de deur. Bewoners konden vanuit de tuin en het balkon genieten van de muziek. Natuurlijk genoot ook iedereen van een lekker gebakje bij de koffie. Samen, kleinschalig, met elkaar. Zoals we dat al tien jaar doen op deze locatie.

Woonzorgcentrum Borg Westerwolde wordt al een aantal jaar op rij hoog beoordeeld in de categorie “verpleeghuizen en verzorgingshuizen” op Zorgkaart Nederland. Peter Drenth, directeur bedrijfsvoering van Zorggroep Meander: “Dat Borg Westerwolde landelijk de eerste plaats inneemt van 2355 verpleeghuizen geeft aan hoe succesvol het concept van kleinschalig wonen door bewoners en de familieleden wordt ervaren. Hier zijn we dan ook erg trots op. Onze medewerkers spelen hierbij een belangrijke rol. Ons uitgangspunt is om bewoners zo lang mogelijk actief te betrekken bij de dagelijkse activiteiten, te luisteren naar de wensen van de bewoner en samen kijken hoe we die kunnen realiseren. De hoge tevredenheid van de bewoners laat zien dat we hiermee de juiste weg zijn ingeslagen. We weten allen, zeker in de afgelopen weken, wat er van de medewerkers in de zorg wordt gevraagd!”

