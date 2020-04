Forse celstraffen voor twee coronaspugers

ASSEN – Een Groninger (40) is woensdag 22 april door de rechtbank in Assen veroordeeld tot 14 weken cel voor het dreigen met coronabesmetting, vernieling en mishandeling. Een man (59) uit Assen moet tien weken celstraf uitzitten wegens verzet bij aanhouding, waarbij hij twee agenten in het gezicht hoestte en riep ‘ik ben ziek’.

De Groninger (40) bedreigde op 6 april bij een verslavingskliniek in Uithuizen een agent door te hoesten en te spugen en daarbij te zeggen ‘Ik heb corona, zo, nu kan je je familie vertellen dat je corona hebt’. De vriendin van de man zat in de kliniek. Hij mocht haar vanwege de coronacrisis niet opzoeken en maakte daarover heibel, want hij miste haar.

‘Ik maak je dood’

Met een hamer bedreigde hij zorgverleners en bewoners van de kliniek, waarbij hij riep ’Ik maak je dood, ik heb corona’. Daarbij vernielde hij de ruiten van de zorgboerderij en van een auto.

Bij zijn aanhouding verzette hij zich hevig. Vanwege zijn dreigementen werd de man getest, maar hij bleek niet besmet. De officier eiste 16 weken gevangenisstraf. De rechtbank veroordeelde hem tot 14 weken cel en betaling van 400 euro immateriële schadevergoeding aan de directeur van de kliniek.

Wilde coke beschermen met coronadreigement

Een man (59) moet van de rechtbank in zijn woonplaats Assen tien weken celstraf uitzitten wegens verzet bij aanhouding, waarbij hij twee agenten in het gezicht hoestte en riep ‘ik ben ziek’. Het vonnis was conform de eis van de officier. Volgens de officier wilde de verdachte met zijn coronadreigementen zijn coke beschermen.

Bij het fouilleren vonden de agenten ruim vier gram coke en gebruikersattributen. De man werd aangehouden omdat hij verdacht aan het rommelen was bij een geparkeerde, dure fiets.

Spuugmasker

De tegenstribbelende verdachte kreeg een spuugmasker op. De veroordeelde moet een schadevergoeding betalen van 450 euro. De rechtbank wees de verdachte erop dat hij in hoger beroep mogelijk een zwaardere straf riskeert.

