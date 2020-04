Groninger Huis verrast huurders met optreden van Jos Tipker

ZUIDBROEK – Vandaag heeft Woonstichting Groninger Huis een verrassingsoptreden gegeven bij haar wooncomplexen. Het was een flitsend optreden van entertainer Jos Tipker en werd erg gewaardeerd door de huurders. De komende periode zullen de medewerkers ook de huurders ouder dan 75 jaar gaan bellen.

In deze tijd van corona en gedwongen thuisblijven kan de verveling al snel toeslaan. Groninger Huis wil toch voor afleiding zorgen en tegelijkertijd in verbinding komen met haar huurders in deze moeilijke periode. Daarom biedt de woonstichting enerzijds vermaak door muziek en diverse acts en anderzijds een luisterend oor voor oudere huurders.

Vertier

Op donderdag 23 april werden de huurders van Groninger Huis die in flatgebouwen wonen, verrast door een jongleur annex goochelaar die met een muzikale omlijsting zijn kunsten vertoonde. Onder grote belangstelling, natuurlijk op veilige afstand van elkaar, werd bij elk flatgebouw telkens een act opgevoerd die varieerde van knap jongleerwerk tot het beklimmen van gevels. De spreekstalmeester van Groninger Huis zorgde ervoor dat iedereen op het eigen balkon werd geroepen. De reacties van de bewoners waren hartverwarmend en men stelde de actie van Groninger Huis bijzonder op prijs.

Bellen met ouderen

Door de overheidsmaatregelen moet iedereen vooral thuisblijven en sommige ouderen mogen helemaal niet bezocht worden omdat ze kwetsbaar zijn. Dit raakt ook de huurders van Groninger Huis en daarom gaat de corporatie een belronde doen naar hun huurders van 75 jaar en ouder. Gewoon om even te horen hoe het gaat en een luisterend oor te bieden. Deze actie vindt plaats in de komende weken.

Aandacht voor huurders

Directeur Hilde van Ree: ‘We vinden het belangrijk om ook in deze tijd iets te doen voor onze huurders. We krijgen signalen van eenzaamheid en verveling en we willen de mensen hiermee een hart onder de riem steken.’

Ingezonden door Janne Marie Mulder