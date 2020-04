Het is volop lente in Westerwolde

WESTERWOLDE – De lente begint als de zon loodrecht boven de evenaar staat, op dat moment is de dag net zo lang is als de nacht. Het is de lente-equinox, die ook wel maartequinox, lentenachtevening of lentepunt wordt genoemd. Alle seizoenen beginnen op de 21ste, maar 21 maart als begin van de lente klopt niet helemaal. De lente begint alle jaren tot 2101 op 20 maart, behalve in 2044 en 2048. In die jaren begint het voorjaar al op 19 maart. Deze seizoensindeling baseren we op de stand van de aarde ten opzichte van de zon.



Een mooi seizoen waar vaak naar uitgekeken wordt; en logisch, want na een donkere en koude periode zien we uit naar licht, kleur en warmte om ons heen. In het voorjaar wordt het langzaam warmer en de natuur laat zich zien. De bomen krijgen frisgroen blad en heeft het bos een lente geur. Neem de beuk die in een paar dagen tijd blad krijgt.



Het voorjaar is ook het seizoen van het nieuwe leven; de paarden krijgen veulens, de schapen lammeren, de rammelende hazen in het veld.

Ook in het bos is het volop voorjaar, er zijn nu allerlei geluiden te horen, de specht, de merel en zelfs het piepen van de jonge vogels zijn te horen.

De eerste zwaluwen, de kwartiermakers, zijn al te zien. De rest van de zwaluwen volgen omstreeks eind van het voorjaar, want één zwaluw maakt geen zomer.

Het lente gevoel is ook het zonlicht dat door de bomen straalt en iedereen blij is.

André Dümmer