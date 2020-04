Jazz In Paris (2)(Toppyjazz 579)

Deel 2 van onze serie Jazz In Paris brengt veel Belgische musici. Jammer dat de fransen denken dat deze belgen in Frankrijk geboren zijn!

Playlist :



11 – Magic Strings – Django Reinhardt



12 – St. Louis Blues – Django Reinhardt



13 – Swing From Paris – Hot Club de France



14 – Jeepers Creepers – Quintet Hot Club de France



15 – The Midnight Sun Will Never Set – Elec Bacsik



16 – Freight Train Blues – Mary Lou Williams



17 – There’s A Small Hotel – Mary Lou Williams



18 – My Old Flame – René Thomas



19 – All The Things You Are – René Thomas



20 – Try A Little Tenderness – Jean “Toots” Thielemans



21 – You Go To My Head – Buddy Banks



22 – Flamingo – Bobby Jasper Quintet



23 – Stardust – Les Blue Stars



24 – Stompin’ At The Savoy – Henri Salvador



25 – Smoke Gets In Your Eyes – Harold Nicholas



26 – Between The Devil And The Deep Blue See.- June Richmond.