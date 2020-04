Mondkapjes verplicht in Duitsland

DUITSLAND – Op openbare plekken in Duitsland is het vanaf maandag verplicht een mondkapje te dragen. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld het doen van boodschappen hier over de grens. Dat heeft Carola Reimann (SPD), minister van Volksgezondheid in Nedersaksen, woensdagmiddag bekendgemaakt.

Alle Duitse deelstaten hebben zich uitgesproken voor het verplicht dragen van een mondkapje. Dit geldt voor iedereen vanaf 6 jaar. Voor de meeste deelstaten geldt de plicht in het openbaar vervoer en in winkels, in sommige deelstaten alleen in het ov.

In ons grensgebied Nedersaksen moeten mensen vanaf maandag 27 april een mondkapje dragen als ze gebruik maken van het openbaar vervoer of een winkel binnen gaan.Volgens Duitse media is een sjaal om de mond en neus voldoende.

De verplichting blijft in ieder geval de komende weken van kracht.