Roeken alleen welkom op eilandje Moekesgat

TER APEL – De roeken in de bebouwde gebieden van Ter Apel en Ter Apelkanaal moeten verhuizen naar het eilandje in Moekesgat.

Op grond van de Wet natuurbescherming is aan gemeente Westerwolde ontheffing verleend voor het verbod van wegnemen van nesten van roeken op overlastlocaties in Ter Apel, Ter Apelkanaal en Jispingboermussel. Hiermee heeft de gemeente vanaf nu de mogelijkheden om overlast van roeken te bestrijden in het door de provincie aangewezen gebied. Dit gebied bestrijkt het bebouwde gedeelte van Ter Apel en Ter Apelkanaal met uitzondering van Moekesgat. De vogels veroorzaken daar overlast in de vorm van geluidshinder en bevuiling door vallende takken en uitwerpselen.

De maatregelen op de overlastlocaties bestaan uit het verjagen van roeken.

De nesten worden op de overlastlocatie verwijderd als het nest niet in gebruik is. Dit betekent dat ze verwijderd worden tot aan de eerste leg, als er nog geen ei in ligt (voorkeursperiode: september tot en met januari).

Het verwijderen van nesten op overlastlocaties gebeurt in 2 fases. Tijdens de eerste fase worden nesten op overlastlocaties verwijderd. Dit gebeurt bij voorkeur in december/januari. Tijdens de tweede fase worden opnieuw

nesten verwijderd die als gevolg van de eerste fase op ongewenste locaties in aanbouw zijn.

Plaatsen van verjagingsmiddelen

Om de vogels te leren dat overlastlocaties niet geschikt zijn om te broeden worden tijdens het verwijderen van de nesten verjagingsmiddelen in de bomen gehangen (zilverpapier, blikken, bakenkaarten, geel/zwarte bollen ed.). De vogels leren dat locaties met deze bakens geen geschikte broedlocaties zijn. De bakens moeten wind en licht ontvangen voor een goede werking. De beste periode voor het plaatsen van verjagingsmiddelen is januari

Actief verjagen van roeken

Met bijvoorbeeld behulp van geluid (megafoon en alarmpistolen) worden de vogels (in overleg met de bewoners en de gemeente) ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds (zonsondergang) verjaagd.

De provincie vindt de locatie Moekesgat een waardevolle broed- en verblijfplaats voor roeken en heeft Moekesgat als beheerlocatie aangewezen waar de roeken niet bestreden mogen worden. Er worden geen werkzaamheden uitgevoerd die negatieve invloed hebben op de roek; de beschermde vogels worden met rust gelaten.

Andere kolonies vind je in de omgeving van de Hervormde kerk inclusief park Blanckenborg, Blijham, het park langs Rhederweg, Bellingwolde en bij het viaduct aan de Zandberg 50 in Jipsingboermussel.

Bron: Provincie Groningen, Gemeente Westerwolde