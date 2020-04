Wandelen en foto’s maken in Jipsinghuizen

JIPSINGHUIZEN – Vorige week heeft wandelcoach Eltjo Glazenburg u meegenomen naar het natuurgebied Veenhuizerstukken. Nu neemt hij u mee naar het Brakbos bij Jipsingshuizen. U kunt de wandeling verlengen door rondom de Breedwisch en eventueel door de Sellingerbossen te wandelen.

De routekaart is de 3e foto in het foto-album. De Breedwisch is afgesloten met draad vanwege de reconstructie van de oude Ruiten Aa.



Vanaf de startplek loop je richting Vlagtwedde en bij de eerste afslag Jipsingboertangeweg ga je LA. Je blijft langs de weg LINKS lopen (en niet het fietspad op) en na 50meter zie je rechts een bospad. Aan het eind van dit bospad vind je het unieke Brakbos.



Fotowedstrijd: om u te stimuleren is een fotowedstrijd aan deze wandeling gekoppeld. De foto moet gemaakt worden tussen donderdag 23 april en woensdag 29 april. Mail uw mooiste originele foto van het Brakbos (iets op de foto moet herkenbaar Brakbos zijn) voor woensdag 29 april 18.00 uur.

De fotograaf van de mooiste van alle ingezonden originele foto’s (iets op de foto moet herkenbaar Brakbos zijn) ontvangt het prachtige foto-verhalen/boek: Lezen in het Landschap, uitgave ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de gemeente Vlagtwedde. De verhalen zijn van de historicus J.G. Abbes en de bijbehorende foto’s zijn van de bekende fotograaf L.H. Veeman. In dit boek staan 41 mooie plekjes in Westerwolde beschreven.

De heren Abbes, Glazenburg en Veeman beoordelen de ingezonden foto’s. Over de uitslag wordt niet gediscussieerd.

De link naar meer foto’s is: https://photos.app.goo.gl/g71BWCc1V6cKbkxS6

Ingezonden door Eltjo Glazenburg