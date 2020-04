FrieslandCampina leden-melkveehouders houden het hoofd hoog en gaan ervoor!

FrieslandCampina wil al zijn leden-melkveehouders een hart onder de riem steken omdat zij dag in, dag uit de beste melk blijven leveren aan Nederland en voor de wereld. Met grote inzet, de nodige creativiteit en met ondernemerschap. Daarom werden er op 11.476 leden-melkveebedrijven tulpen afgeleverd.

“Ik ben er trots op dat wij als boeren een belangrijk beroep hebben en een gezond voedingsproduct maken”, aldus Ardy de Goeij, een van onze leden-melkveehouders. Hij voelt juist in deze coronacrisis dat zijn werk extra wordt gewaardeerd. Dat geldt ook voor leden-melkveehouders Sander en Patricia van der Gun: “Je bent als boer nu een van de belangrijke pionnen. We houden het hoofd hoog en we gaan ervoor.” We zochten Ardy, Sander en Patricia op om te praten over hun werk in deze uitzonderlijke tijd. Bekijk hieronder de video, met daarin ook veel mooie beelden die onze leden hebben ingezonden naar aanleiding van de tulpenactie!

Ardy, Sander en Patricia ontvingen, net als alle andere leden-melkveehouders van FrieslandCampina in Nederland, België en Duitsland een bos tulpen om hen te bedanken voor hun onmisbare inzet. Met de bloemenactie willen we onze waardering uitspreken namens FrieslandCampina. Veel leden-melkveehouders hebben vervolgens de moeite genomen om ons op verschillende manieren te bedanken en foto’s in te sturen.

Ingezonden door FrieslandCampina