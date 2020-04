Acht Koninklijke onderscheidingen tijdens lintjesregen in Oldambt

OLDAMBT – Tijdens de jaarlijkse lintjesregen op vrijdag 24 april kregen acht inwoners uit Oldambt een Koninklijke onderscheiding. Ze werden allemaal benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Vanwege de coronamaatregelen regende het dit jaar lintjes door de telefoon.

Niet opspelden maar opbellen

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema heeft op vrijdagochtend 24 april acht inwoners telefonisch of via een videogesprek geïnformeerd over hun Koninklijke onderscheiding: “Normaal gesproken lokken we mensen met een smoesje naar een bepaalde locatie om het lintje op te spelden. Dat gaat in deze tijd helaas niet. Daarom heb ik de gedecoreerden telefonisch geïnformeerd. Later dit jaar, als de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan het weer toelaten, krijgen de mensen alsnog hun lintje opgespeld.”

Koninklijke onderscheidingen

De Koninklijke onderscheidingen werden toegekend aan de heer Van der Wal uit Scheemda, de heer Mooibroek uit Westerlee, de heer Jonker uit Midwolda, de heer Brader uit Winschoten, mevrouw Venema – van der Veen uit Winschoten, mevrouw Loithaler – de Graaf uit Winschoten en het echtpaar de heer Blaauw en mevrouw Blaauw – de Vries uit Winschoten.

De heer Van der Wal, H.R. (Helmer) (72), Scheemda

1996 – 2015: lid algemeen bestuur Waterschap Hunze en Aa’s

2009 – 2015: lid dagelijks bestuur Waterschap Hunze en Aa’s

1974 – 1982: voorzitter christelijke basisschool ‘Annewieke’ in Scheemda

1986 – 2018: vrijwilliger en voorzitter (1999-2010) CDA afdeling Oldambt

1990 – heden: penningmeester Fokvereniging Noord-Groningen en Oldambt

1999 – 2010: lid dagelijks bestuur Protestants-Christelijk Basisonderwijs Scheemda

2002 – heden: bestuurslid Stichting Museumgemaal Cremer in Termunten

2009 – heden: voorzitter 4 mei comité Scheemda

2016 – heden: voorzitter Stichting Visserijmuseum in Termunterzijl

De heer Mooibroek, B. (Bé) (76), Westerlee

1975 – 2001: voorzitter kiesvereniging ‘Groen van Prinsterer’ afdeling Westerlee en omstreken

1975 – heden: ouderling/diaken (10 volle periodes van 4 jaar), scriba kerkenraad (1975-2010) en dirigent (1978-1985) Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Winschoten

1979 – heden: organist Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Winschoten

1981 – 2000: mantelzorger (zorg aan een invalide kerklid en andere zorgbehoevenden)

2001 – 2003: afgevaardigde buitengewone Generale Synode in Zuidhorn

2015 – heden: vrijwilliger Staatsbosbeheer, Groengroep Westerlee

De heer Jonker, T. (Tonnis) (70), Midwolda

1979 – 1992: bestuurslid en secretaris Nationale Christelijke School Midwolda

1986 – 1994: jeugdleider voetbalvereniging VVS Oostwold

1988 – 2007: scriba en voorzitter Kerkenraad Hervormde Gemeente Midwolda

2000 – heden: lokaalbeheerder, ledenadministrateur PKN en koster Protestantse Gemeente Midwolda

2002 – heden: bestuurslid Stichting Hintsorgel Midwolda

De heer Brader, B. (Ben) (73), Winschoten

1974 -1992: enkele jaren lid oudercommissie obs Nieuweschans en bestuurslid bij diverse verenigingen in Nieuweschans (voetbalvereniging, tennisvereniging, ijsvereniging en VVV)

1975 – 1995: voorlichter namens Douane over drugsgebruik op scholen en aan verenigingen

2000 – 2007: lid van De Stamtafel, onderdeel van Radio Noord, als moppenverteller

1988 – heden: verschillende perioden vrijwilliger bij diverse verenigingen in Winschoten, onder andere bij voetbalvereniging WVV, Tennisvereniging Sla Raak, verslaggever Radio Winschoten, bestuurslid comité Sportverkiezing en bestuurslid RUN

2007 – 2019: vrijwilliger evenementencommissie Adrillen in Winschoten

2007 – heden: vrijwilliger bij Stichting Waterbei, straattheater in Winschoten

1990 – heden: vrijwilliger bij COM Noord (Contact Oud Mariniers) en coördinator Lief/Leed provincies Groningen/Drenthe

2017 – 2018: vrijwilliger voor de SamenLoop voor Hoop

2017 – heden: vrijwilliger verpleeghuis Old Wolde, activiteiten afdeling somatiek

Mevrouw Venema – van der Veen, L. (Lies) (77), Winschoten

1994 – heden: vrijwilligster Welzijn Bellingwedde

1997 – 2018: Rode Kruis, Coördinator Sociale Hulp Vrijwilliger

2008 – 2012: vrijwilligster bij De Zonnebloem

2008 – 2018: vrijwilligster bij en lid van cliëntenraad verpleeghuis Old Wolde

2008 – heden: actief lid van Vriendenkring Oost-Groningen

2016 – heden: vrijwilligster bij ‘De Anonieme Sjaal’ (maken van sjaals)

2018 – heden: vrijwilligster bij Sociaal Werk Oldambt

Mevrouw Loithaler – de Graaf, S. (Sophie) (71), Winschoten

1990 – 2011: vrijwilligster Unicef afdeling Oost-Groningen, werving gelden en organisatie Loop voor Unicef

2002 – 2017: vrijwilligster bij RUN Winschoten

2002 – heden: vrijwilligster bij verpleegcentrum ’t Vondelhuys Winschoten

2003 – 2019: vrijwilligster bij ‘Vrouwen Van Nu’ in Winschoten als bestuurslid/penningmeester en lid van verschillende commissies (gastvrouwencommissie, vervoerscommissie, commissie groen en fietscommissie)

De heer Blaauw, B. (Bé) (75), Winschoten

1966 – 1972: bestuurslid wijkraad Plan Zuid Winschoten

1972 – 1993: vrijwilliger bij voetbalvereniging BATO Winschoten in diverse functies (jeugdleider, scheidsrechter, voorzitter jeugdbestuur en organisator toernooien)

1988 – 2018: collectant voor KWF, Longfonds, Reumafonds en Maag Lever Darm Stichting

1990 – 2005: vrijwilliger bij Lokale Omroep Radio Winschoten (PR-functionaris)

1994 – 2009: bestuurslid Winschoter Shantykoor Maritiem (en PR-functionaris)

2010 – heden: medeoprichter en algemeen bestuurslid regiokoor Boven Wotter, organisatie concerten en PR-functionaris

2015 – heden: vrijwilliger bij Allerzielen in Winschoten

Mevrouw Blaauw – de Vries, G.T. (Geesien) (74), Winschoten

1976 – 1984: vrijwilligster bij OBS Dinkelstraatschool Winschoten

1979 – 2018: collectant voor KWF, Longfonds, Nierstichting, Reumafonds en Maag Lever Darm Stichting

1984 – 1989: vrijwilligster bij wooncentrum Mozaïek in Winschoten

1993 – 2018: wijkcoördinator en bestuurslid KWF afdeling Winschoten

1994 – 2006: vrijwilligster bij Winschoter Shantykoor Maritiem

1996 – 2004: vrijwilligster bij De Boschpoort, informeren ouderen over Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG)

2000 – 2008: vrijwilligster bij de Torenopenstelling in de zomermaanden

2002 – 2018: activiteitencommissie ‘Vrouwen Van Nu’

2003 – 2008: vrijwilligster bij het Ouderenfonds Winschoten (verkoop spullen bij een winkel)

2015 – heden: vrijwilligster bij Allerzielen in Winschoten

