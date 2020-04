Boerderij Euvelgunnerheem ouder dan vermoed

GRONINGEN – Bouwhistorisch onderzoek heeft aangetoond dat boerderij Euvelgunnerheem in de stad Groningen meer dan 350 jaar oud is. Dat is veel ouder dan tot nu toe werd vermoed. Bewijs voor de leeftijd is gevonden in de gebinten die bestaan uit 17e eeuws grenenhout uit Scandinavië.

Bouwhistorisch bureau BDM Frank van der Waard heeft in opdracht van eigenaar Het Groninger Landschap boormonsters van de gebinten genomen om de bouwhistorie van de boerderij in kaart te brengen. Door de breedtes van de jaarringen van het hout als een streepjescode te vergelijken met ander oud hout is er te achterhalen wanneer en waar het hout gekapt is. Daaruit blijkt dat het grenenhout in 1666 als grove den in Zuid-Zweden is gekapt.

De leeftijd van een boerderij kan men niet altijd afleiden aan de stijl en leeftijd van het voorhuis. De schuren daarachter zijn vaak veel ouder. De oudste onderdelen van een schuur zijn meestal de grote gebinten die het dak dragen. De grote gebinten worden haast nooit vervangen en zijn dan ook geschikt om te onderzoeken hoe oud een boerderij van origine is.

Dat het hout voor de gebinten in Euvelgunnerheem helemaal uit Scandinavië werd gehaald is makkelijk te verklaren. Door de groeiende welvaart in de 16e en 17e (Gouden) eeuw was de vraag naar hout in de scheeps- en woningbouw enorm. Het gangbare eikenhout uit eigen land werd steeds schaarser en daarom ging men op zoek naar alternatieven. In het begin van de 17e eeuw kwam de houthandel met Scandinavië goed op gang. De uitgestrekte dennenbossen in met name Zuid-Zweden vormden een rijke houtbron voor gebinten, kapconstructies en spanten in Holland. Naar nu blijkt, kwam het hout ook in Groningen terecht.

De laatste boer van Euvelgunne, Thies Dijkhuis, overleed in maart 2019. Zijn leven lang woonde hij op boerderij Euvelgunnerheem in Euvelgunne, aan de oude bedding van de Hunze. Samen met broer Teun en zus Fré heeft hij zich ingezet om de Hunzezone te behouden tegen de oprukkende stad. Nu vormen de boerderij en het omliggende land een oase te midden van de stedelijke bebouwing en bedrijvigheid van de stad. Fietsers en wandelaars genieten van de natuur en de eeuwenoude historie in vorm van de kleine landbouwperceeltjes, het water en de boerderij.

De boerderij en het land eromheen zijn nagelaten aan Het Groninger Landschap. Euvelgunnerheem zal de komende jaren worden gerestaureerd en krijgt in de toekomst een nieuwe bestemming.

Ingezonden door Het Groninger Landschap

Foto’s: Marco Glastra, Frank van der Waard en Mirjam Aalfs